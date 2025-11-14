Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση- Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες

Συναγερμός ξέσπασε στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, όταν ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm. Από το δυστύχημα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό της αστυνομίας.

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πληροφορίες από τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Αρχές δεν σχετίζουν το δυστύχημα με τρομοκρατία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και είναι σε κατάσταση σοκ. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.