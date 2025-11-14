Reuters: Σε διαπραγματεύσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια προηγμένων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος ενός νέου αντιαεροπορικού «αμυντικού θόλου».

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εξελίξεις και τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

Η πιθανή αυτή συνεργασία εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Η Αθήνα ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2036, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των αμυντικών της δυνατοτήτων, καθώς ανακάμπτει από την οικονομική κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, τον ιστορικό της αντίπαλο, παρατηρεί το Reuters.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος, το οποίο θα φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» και θα μπορεί να αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις από drones. Παράλληλα, η Αθήνα σχεδιάζει την αγορά νέων stealth μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πυροβολικό PULS και νέα αμυντικά συστήματα για την «Αχιλλέας Ασπίδα»

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αγοράσει 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για τον «Αχιλλέα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, συμπληρώνοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία των 36 συστημάτων πυροβολικού PULS, κατασκευασμένων από την ισραηλινή εταιρεία Elbit, ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την αγορά των συστημάτων πυροβολικού και αντιαεροπορικών συστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ωστόσο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί ήδη τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot για την αντιαεροπορική άμυνα, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300. Το 2024, η χώρα μας είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά σύγχρονων αντιαεροπορικών και πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις.

Οι νέες αυτές εξελίξεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ελλάδας και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ανατολικές της πύλες.