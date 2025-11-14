Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε τα 77 του χρόνια στην Ουαλία με εντυπωσιακή τούρτα

Στο Λονδίνο τα γενέθλιά του γιορτάστηκαν με κανονιοβολισμούς. Ο βασιλιάς Κάρολος παρέστη, αν και ο καιρός ήταν βροχερός μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, σε μια δεξίωση για τα 200 χρόνια του Κάστρου Σιβάρθβα, μιας ιστορικής έπαυλης της Ουαλίας. Στη συνέχεια εγκαινίασε ένα σιδηροδρομικό υπόστεγο με την ημέρα να είναι αρκετά φορτωμένη, όπως συμβαίνει συχνά τους τελευταίους μήνες.

Παρά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που δίνει μάχη με τον καρκίνο, ο μονάρχης της Βρετανίας γιόρτασε τα γενέθλιά του με δεξίωση, κατά την οποία υπήρχε μια εντυπωσιακή τούρτα σε μινιατούρα του κάστρου Σιβάρθβα, και στη συνέχεια συνέχισε κανονικά το πυκνό του πρόγραμμα.

Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2025, τα 77α γενέθλιά του με επίσκεψη στην Ουαλία, δείχνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει πλήρως τα καθήκοντά του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Now that's what you call a birthday cake! KIng Charles' 77th birthday is marked on a visit to Cardiff Castle ? <a href="https://t.co/S6V2Hxs2g1">pic.twitter.com/S6V2Hxs2g1</a></p>— Rebecca English (@RE_DailyMail) <a href="https://twitter.com/RE_DailyMail/status/1989335419260227968?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A royal tradition continues <br><br>Across the country today, our soldiers fired a ceremonial gun salute to commemorate the 77th birthday of His Majesty The King. <a href="https://t.co/bajkJVg97y">pic.twitter.com/bajkJVg97y</a></p>— British Army (@BritishArmy) <a href="https://twitter.com/BritishArmy/status/1989372331840692278?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></blockquote>

Ο βρετανός μονάρχης, που τον Φεβρουάριο του 2024 ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο, τη φετινή χρονιά έχει σπάσει ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχει τηρήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων του, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express. Αν και οι περισσότερες μετακινήσεις του έγιναν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κάρολος έκανε και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό: στον Καναδά τον Μάιο, στο Βατικανό τον Απρίλιο και ξανά τον Οκτώβριο. Και στο ενδιάμεσο υποδέχτηκε, τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δείξει την παραμικρή κούραση, διαψεύδοντας τις επίμονες φήμες για την επιδείνωση της υγείας του.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ουδέποτε διευκρίνισαν από τι τύπο καρκίνου πάσχει ο βασιλιάς, τροφοδοτώντας τις εικασίες υπενθύμισε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ειδικός σε θέματα μοναρχίας και συγγραφέας ενός νέου βιβλίου που τιτλοφορείται «Η κληρονομιά των Γουίνδσορ: μια βασιλική δυναστεία μυστικών, σκανδάλων και επιβίωσης». Σύμφωνα με τον Τζόμπσον, ο Κάρολος έχει αλλάξει κάποιες από τις συνήθειές του και πλέον «παίρνει έναν υπνάκο το απόγευμα».

Ο ίδιος ο βασιλιάς αποκάλυψε σήμερα, γελώντας, ότι «προσπαθεί να κάνει γυμναστική, δύο φορές την ημέρα», σύμφωνα με το πρακτορείο Press Association.

Στην πραγματικότητα ο Κάρολος «αγαπάει τη δουλειά του και αυτό τον κρατάει», σχολίασε η Καμίλα κατά την επίσκεψή τους στη Ρώμη τον Απρίλιο.