Τραμπ για τα email Έπσταϊν: «Έχω μια χώρα να διοικήσω»- Επίθεση σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης των επίμαχων email που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στη σιωπή του, υποστηρίζοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Δημοκρατικοί «κάνουν τα πάντα για να επαναφέρουν τη φάρσα του Επστάιν».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η αντίδραση του πρώην Αμερικανού προέδρου ακολούθησε τη δημοσίευση από την επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μιας σειράς email, τα οποία -σύμφωνα με τον Τύπο- εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο ο Τραμπ μπορεί να είχε γνώση ορισμένων πτυχών της υπόθεσης του Έπσταϊν.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Έπσταϊν, είχε ισχυριστεί μεταξύ άλλων σε email που είχε γράψει πριν τον θάνατό του το 2019 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια» που είχαν πέσει θύματα τόσο του ίδιου όσο και της συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social πριν από λίγο, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η τελευταία παρτίδα εγγράφων χρησιμοποιείται για να «αποσπάσει την προσοχή» από τις «κακές πολιτικές και τις απώλειες των Δημοκρατικών, ειδικά από το ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟ SHUTDOWN, με το κόμμα τους να βρίσκεται σε απόλυτη αναταραχή και να μην έχουν ιδέα τι να κάνουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη σχολιάσει τα email ή τη δημοσίευση των εγγράφων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από 20.000 σελίδες. Την Πέμπτη (13/11), ο Τραμπ επίσης δεν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στην Ανατολική Αίθουσα. Ωστόσο, πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει αποφασιστικότητα όσον αφορά τη στάση του στο διαδίκτυο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επαναλάβει τους ισχυρισμούς του ότι οι νέες πληροφορίες είναι απλώς μια απόσπαση της προσοχής, όπως γράφει το βρετανικό μέσο.

Η απάντηση του Τραμπ

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους – ειδικά από το ντροπιαστικό shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

«Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έπεσαν στα νύχια τους επειδή είναι μαλακοί και ανόητοι», έγραψε ο Τραμπ. «Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!».