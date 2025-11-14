Πάτρα: Καταγγελία πατέρα για απειλές με στιλέτο και τραυματισμό του 13χρονου γιου του

Καταγγελία στην αστυνομία για απειλές και τραυματισμό του ανήλικου γιου του έκανε ενας πατέρας στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (13.11.25), ένας πατέρας κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ότι ο 13χρονος γιος του δέχτηκε απειλές με στιλέτο από δύο άγνωστα άτομα, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης , απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.