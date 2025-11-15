Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας τίμησε την εορτή του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στο Παρεκκλήσι του Επισκοπείου Πατρών, Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία, για να τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου από τον Σύλλογο Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Τις πατρικές του ευχές απέστειλε ο Αρκάς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Πλήθος μελών και φίλων του Συλλόγου έδωσαν το παρών και τίμησαν τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου, ο οποίος γεννήθηκε στα πάτρια εδάφη της Αρκαδίας. Με την παρουσία τους τίμησαν επίσης τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα «Η ΘΑΝΑ», κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της Αρτοκλασίας, τα μέλη του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, να συνομιλήσουν και να συζητήσουν για τις επικείμενες δράσεις του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, δήλωσε «Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης, γέννημα θρέμμα της Αρκαδικής γης, αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα αρετής, ταπείνωσης και πνευματικότητας. Οφείλουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε και να μιμούμαστε το φωτεινό του παράδειγμα και ως μέρος της πνευματικής μας παράδοσης.»