Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους Neptune στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας- Διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου

Η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων

Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Ουκρανία κατάφερε να πλήξει στρατηγικά τη ρωσική οικονομία, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές του αργού. Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας παραγωγής, συνιστά σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές και περιορίζει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της δράση. Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς οι έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Acc to Zelenskyy last night Ukrainian "Long Neptune" missiles attacked several targets in Russia. One of the targets that may have been hit was the Transneft "Sheskharis" oil terminal in the port of Novorossiysk. Flames from a rocket motor can clearly be seen in the video. <a href="https://t.co/MDFCCaZpP9">pic.twitter.com/MDFCCaZpP9</a></p>— raging545 (@raging545) <a href="https://twitter.com/raging545/status/1989354501950836967?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα. Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">All oil operations at the port of Novorossiysk have been halted. This is reported by Reuters. It comes only three days after the latest Ukrainian strike against oil infrastructure in neighboring Tuapse. <br><br>With both oil terminals taken out Russia is currently not loading a single… <a href="https://t.co/3O2l6bON14">pic.twitter.com/3O2l6bON14</a></p>— (((Tendar))) (@Tendar) <a href="https://twitter.com/Tendar/status/1989329045729710536?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η επίθεση αυτή έδειξε τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες, καθώς πλήττει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ρωσικής οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Ukraine's strike stopped oil exports from Novorossiysk, which accounts for about 2% of global supplies, – Reuters<br><br> After a massive attack by UAVs and Neptune missiles, the Russian port of Novorossiysk temporarily halted oil shipments - about 2.2 million barrels/day. This is… <a href="https://t.co/GoY4d3KioT">pic.twitter.com/GoY4d3KioT</a></p>— Exilenova+ (@Exilenova_plus) <a href="https://twitter.com/Exilenova_plus/status/1989378035405983983?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>