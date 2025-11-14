Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους Neptune στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας- Διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου

Η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων
Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Ουκρανία κατάφερε να πλήξει στρατηγικά τη ρωσική οικονομία, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές του αργού.
Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας παραγωγής, συνιστά σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές και περιορίζει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της δράση.
Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς οι έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.
Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.
Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.
Η επίθεση αυτή έδειξε τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες, καθώς πλήττει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ρωσικής οικονομίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας.
Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ζημιές σε λιμάνια, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια στο Νοβοροσίσκ, ενώ ένα πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται.
Η καταστροφή αυτή, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, απαιτεί άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση των ζημιών, με περισσότερους από 170 ανθρώπους και 50 μονάδες εξοπλισμού να αναλαμβάνουν δράση για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αποκατάσταση των υποδομών.
