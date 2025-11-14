Πάτρα: Στο Περί Σκιών "Το Χριστουγεννιάτικο όνειρο του Καραγκιόζη"

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (στην οδό Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) και ο Καραγκιόζης του Χρήστου Πατρινού φοράει τα εορταστικά του.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και τη Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και μόνο για τρείς (3) παραστάσεις θα παρουσιαστεί η ζεστή παράσταση στο πνεύμα των ημερών «Το Χριστουγεννιάτικο όνειρο του Καραγκιόζη».

Ο Καραγκιόζης ονειρεύεται και μεταμορφώνεται στον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών, σε Άγιο-Βασίλη. Με την κόκκινη στολή πάνω στο έλκηθρο, τον σάκο με τα δώρα που θα τα μοιράσει απλόχερα μαζί με τα γλυκά και τις ευχές στα παιδιά όλου του κόσμου, ο πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών θα μας καταπλήξει ευχάριστα. Μια παράσταση με πολλά μηνύματα, με τα ξωτικά των Χριστουγέννων, τα σκανταλιάρικα καλικαντζαράκια και με τους ήρωες του Θεάτρου Σκιών να χαρίζουν γέλιο, αγάπη, χαρά και αισιοδοξία για το νέο χρόνο.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Θα δοθούν 3 Παραστάσεις ως εξής:

Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ.,

Κυριακή 16 Νοεμβρίου υ στις 11:30 π.μ. και στις 5:00 μ.μ.