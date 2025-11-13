52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου – Οι φοιτητές της Πάτρας θυμούνται και παρουσιάζουν το βιβλίο «Ο σκληρός Φλεβάρης του ’74»

Πενήντα δύο χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, παλιοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλη του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος ενώνουν τις μνήμες τους και τιμούν τον αγώνα της νεολαίας για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Σεραφείμ Βρακά με τίτλο «Ο σκληρός Φλεβάρης του ’74», το οποίο αναφέρεται στη φοιτητική εξέγερση της Πάτρας και στα γεγονότα που σημάδεψαν την τοπική κοινωνία λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι τότε φοιτητές Αλέξης Αλετράς, Μιχάλης Κόμης και η ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι Ελένη Θωμά και Αλέξης Γκλαβάς. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Γιώργος Δρίτσας και ο ίδιος ο συγγραφέας, Σεραφείμ Βρακάς.

Το βιβλίο παρουσιάζει μέσα από τη ματιά ενός 14χρονου μαθητή την περίοδο των διώξεων και των αντιστάσεων στην Πάτρα, με φόντο τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία. Μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες ξετυλίγεται η καθημερινή ψυχολογική πίεση, η τρομοκρατία και οι διώξεις της εποχής, αλλά και το πνεύμα αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας που χαρακτήρισε τη νεολαία εκείνων των χρόνων.