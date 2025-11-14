Πινγκ- Πονγκ: Ατομικά Περιφερειακά Πρωταθλήματα Εφήβων - Νεανίδων σε τέσσερις περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου

Το Σαββατοκύριακο 15 -16 Νοεμβρίου θα γίνουν σε 4 περιοχές της χώρας τα Ατομικά Περιφερειακά Πρωταθλήματα Εφήβων - Νεανίδων που ανακηρύσσουν τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της κάθε περιφέρειας και συγχρόνως δίνουν τις προκρίσεις για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ) ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ .

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ, Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα της ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ). Το πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας( ΕΦΟΕΠΑ) περιλαμβάνει κάθε σαββατοκύριακο αγωνιστική δραστηριότητα σε πανελλήνιο και περιφερειακό επίπεδο.

Το Σαββατοκύριακο 15 -16 Νοεμβρίου θα γίνουν σε 4 περιοχές της χώρας τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ που ανακηρύσσουν τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της κάθε περιφέρειας και συγχρόνως δίνουν τις προκρίσεις για την τελική φάση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Για την περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ οι αγώνες θα γίνουν την προσεχή Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ με ώρα έναρξης 9:00 πμ.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν με γκρουπ των 4 ( 8 γκρουπ εφήβων και 2 νεανίδων) και θα ακολουθήσουν αγώνες νοκ άουτ με τελική διαβάθμιση για όλες τις θέσεις.

Οι αγώνες θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί τις πρώτες θέσεις θα διεκδικήσουν αθλητές και αθλήτριες που είναι σε υψηλή θέση στην πανελλήνια κατάταξη της κατηγορίας ( ranking list) αλλά και γιατί θα γίνουν αγώνες μέχρι τη τελική κατάταξη.

Α’ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η αγωνιστική δραστηριότητα στην περιφέρεια μας ξεκίνησε με το πρωτάθλημα του Α ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο ΠΕΑΚ Δ ΤΟΦΑΛΟΣ. Στο πρωτάθλημα μετέχουν 10 ομάδες χωρισμένες σε 2 ομίλους.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ν Η Β

1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - 3 0 6

2.ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ 2 1 5

3.ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1 3

4.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0 2 2

5.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 0 2 2

Β’ΟΜΙΛΟΣ

Ν Η Β

1. ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 5

2.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0 4

3.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1 1 3

4.ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 3

5.ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0 3 3

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου ξεκίνησαν στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο ΠΕΑΚ Δ ΤΟΦΑΛΟΣ και τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Στα πρωταθλήματα μετέχουν 8 ομάδες ανδρών και 5 ομάδες γυναικών. Και τα δυο πρωταθλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας παλαιών και νέων αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου αλλά και γιατί οι πρωταθλήτριες ομάδες θα συμμετάσχουν στα μπαράζ ανόδου για την Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν Η Β

1.ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 0 6

2. ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 3 0 6

3.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 1 5

4.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 5

5. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 2 4

6.ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1 2 4

7.ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0 3 3

8.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 3 3

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν Η Β

1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 1 5

2.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 1 5

3.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2 0 4

4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0 2 2

5.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 2 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα πρωταθλήματα συμμετέχουν σε διαφορετική κατηγορία και δεύτερες ομάδες των συλλόγων. Είναι μια αναπτυξιακή προσπάθεια της ομοσπονδίας (ΕΦΟΕΠΑ) για να δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι αθλητές σε αγώνες.