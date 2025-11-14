Back to Top
Πάτρα: Εκδήλωση εις μνήμη του μακαριστού πρωτοψάλτου Φωτίου Μπαρούτα

Θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων την Δευτέρα 17/11/2025 στις 19.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών

Με τίτλο "Εις Μνημόσυνον Φωτίου...", θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στις 19.00 αφιερωματική εκδήλωση στον αείμνηστο πρωτοψάλτη του Ναού Αγίου Δημητρίου Πατρών και γνωστού καθηγητή μαθηματικών Φώτη Μπαρούτα (1950-2024).

Η εκδήλωση γίνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων. Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην άνω πόλη των Πατρών.

Ο Φώτης Μπαρούτας με καταγωγή από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σπούδασε και έζησε για δεκαετίες στην Πάτρα, όπου δημιούργησε την οικογένειά του και διακόνησε με ζήλο και με την ωραία, ζεστή φωνή του στο αναλόγιο του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου, από το 1988 μέχρι το τέλος.

