Ενοίκια: Τι ισχύει με τη φοροαπαλλαγή - Ποιοι την δικαιούνται, πότε χάνεται

Απαλλάσσονται από την αυτοτελή φορολόγηση ενοικίων οι ιδιοκτήτες, που, από τούδε, θα διαθέτουν προς μίσθωση, κλειστά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ήδη, η δημοσίευση του τελευταίου φορολογικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει “σημάνει” την έναρξη εφαρμογής ενός σημαντικού μέτρου, που στόχο έχει την αύξηση της προσφοράς κατοικίας, σε μια συγκυρία που η στεγαστική κρίση, ταλανίζει την κοινωνία.

Προφανώς, στην πορεία το μέτρο θα αξιολογηθεί, ωστόσο, μια πρώτη θετική εκτίμηση, συνολικά για τη φορολόγηση ακινήτων, καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κάνει λόγο για σημαντικές διατάξεις για τη φορολογία ακινήτων.’

Όπως σημειώνει, τα άρθρα 8 (μείωση μεσαίου συντελεστή φόρου ενοικίων από 35% σε 25% που αποτελεί την πρώτη μείωση φόρου εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μετά τα μνημόνια!), 9 (τριετής φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών κλπ.), 10 (απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ ιδιοκατοικούμενων κατοικιών στους μικρούς οικισμούς) και 12 (ετήσια παράταση της αναστολής ΦΠΑ ακινήτων για το 2026).

Βεβαίως η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ είναι η μείωση των συντελεστών σε όλα τα φορολογικά κλιμάκια και η επαναφορά αφορολογήτου ορίου 6.000€

Ειδικότερα, με βάση την ΠΟΜΙΔΑ, από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και το επιτελείο του, “έγιναν δεκτές οι περισσότερες βελτιωτικές διατάξεις που πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ στο άρθρο 9 του νόμου αυτού, με αποτέλεσμα να καταστεί πλέον εφαρμόσιμη και λειτουργική η 36μηνη φοροαπαλλαγή του εισοδήματος από εκμίσθωση κλειστών κατοικιών και διατειθέμενων σε πλαρφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, χωρίς καμία απολύτως γραφειοκρατική διαδικασία ή πλατφόρμα, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο, ως κίνητρο και κύριο εργαλείο για την άμεση προσφορά τους στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κύριας κατοικίας, ώστε να σμικρυνθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών.”

“Γιαυτό”, όπως αναφέρεται, “η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες με κενές κατοικίες ή σε βραχυχρόνια μίσθωση που έχουν τις νόμιμες προυποθέσεις, να τις εκμισθώσουν άμεσα για να επωφεληθούν από την τριετή φοροαπαλλαγή. Επίσης καλεί τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους ενοικιαστές που είναι οι κύριοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση αυτή, να δηλώνουν στην ΑΑΔΕ τα ακριβή στοιχεία των μισθωτηρίων που συνάπτουν, για την αποφυγή ελέγχων, προστίμων αλλά και απώλειας εισοδήματος.”

Συνοπτικά, η ρύθμιση για τη φοροαπαλλαγή ενοικίου για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος αφορά όσους και όσες εκμισθώνουν κατοικία, η οποία παρέμενε εκτός αγοράς για 36 συνεχόμενους μήνες, ή ήταν σε ενοικίαση σε Airbnb.

Βέβαια, το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στις δηλώσεις Ε1 και Ε2 και τα τρία προηγούμενα χρόνια πριν υπογραφεί συμβόλαιο μίσθωσης. Επίσης, στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται μισθώσεις κατοικιών που έχουν ημερομηνία υπογραφής τους ή έναρξης της ισχύος τους από 8.9.2024 και έως και την 31.12.2026. Συνεπώς η φοροαπαλλαγή χάνεται οριστικά για τα μισθώματα από κατοικίες που μέχρι 31.12.2026 δεν θα έχουν συμπληρώσει την τριετία κενότητας ή την ετήσια διάθεση σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Τα βασικά σημεία της νέας ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

Η απαλλαγή ισχύει για ιδιοκτήτες που θα ενοικιάσουν κατοικίες που ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια καθώς και κατοικίες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν προς εκμετάλλευση στη βραχυχρόνια μίσθωση, επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. Αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, για κάθε παραπάνω τέκνο το όριο αυτό θα αυξάνεται κατά 20 τ.μ.

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να συνάψουν τριετή σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από τη κατοικία, η απαλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας αν εντός τριμήνου ο ιδιοκτήτης συνάψει μία και μόνον νέα τριετή σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν λυθεί και η μίσθωση αυτή, χάνεται και η περαιτέρω φοροαπαλλαγή.

Η απαλλαγή θα ισχύει κατ’εξαίρεση και για μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, για κατοικίες που θα εκμισθωθούν «σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει τη συνέχιση της φοροαπαλλαγής αν εντός εξαμήνου συνάπτει νέες μισθωτικές συμβάσεις κύριας κατοικίας, τουλάχιστον εξάμηνης ή και τριετούς διάρκειας.

Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες των παραπάνω δύο κατηγοριών, των οποίων η πρώτη από τις παραπάνω συμβάσεις ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Προϋποθέσεις για κατοικίες που είναι κενές για τριετία είναι:

Να έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο ή

Να μην έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, στα έντυπα Ε1 και Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πίσω από το έτος κατάρτισης της (πρώτης) μίσθωσης.

Να μην έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ δήλωση πληροφοριακών στοιχείων άλλης μίσθωσης του ακινήτου κατά το έτος της μίσθωσης και κατά το έτος και μέχρι την έναρξή της

Προϋποθέσεις για κατοικίες από βραχυχρόνια μίσθωση:

·Να έχει διατεθεί νόμιμα και αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της (πρώτης) μίσθωσης φορολογικό έτος.

·Να έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις.

·Να έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το έτος της μίσθωσης και μέχρι την έναρξή της.

Η πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών θα ισχύσει για το διάστημα των 236 πρώτων μηνών μετά από τον μήνα σύναψης μίσθωσης μιας κατοικίας που εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η φοροαπαλλαγή παύει να ισχύει και χάνεται για τον εκμισθωτή αν εντός των τριών ετών της διάρκειας της μίσθωσης η κατοικία κενωθεί και δεν ξανανοικιαστεί εντός τριών μηνών. Χάνεται οριστικά αν κενωθεί και από το δεύτερο ενοικιαστή για το υπόλοιπο διάστημα.

Επί μισθώσεων προς δημοσίους υπαλλήλοιυς επιτρέπονται απεριόριστες μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, και η προθεσμία για την επαναμίσθωσή της (για να μην χαθεί η απαλλαγή) είναι εξάμηνη, με την άπρακτη πάροδο της οποίας χάνεται η απαλλαγή για το υπόλοιπο διάστημα.

Αν η κατοικία εντός των τριών ετών της διάρκειάς της διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης, οπότε θα τεθεί και θέμα αναδρομικής καταβολής φόρου εισοδήματος για όλα τα προηγουμένως εισπραχθέντα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.