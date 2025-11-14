Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για την ασφάλιση των €461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές από τον Σκλήκα μια ημέρα πριν παραιτηθεί

Ανακοίνωση με την οποία δίνουν τη δική τους εκδοχή για την ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ από τον πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσαν τα στελέχη της διοίκησης, λίγο πριν παραιτηθεί, εξέδωσαν το πρωί της Παρασκευής τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου» περιγράφοντας ότι αυτή είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025».

Η απάντηση ήρθε μετά την αποκάλυψη από το ΟΡΕΝ και τον Αργύρη Ντινόπουλο ότι η απόφαση για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ δηλαδή όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, και είχε αρχίζει να συζητείται το ενδεχόμενο της παραίτησής του.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή κάλυπτε τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλύκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ασφαλίζοντας τον ίδιο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές - περίπου 15 άτομα - για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλο.

Δείτε το έγγραφο που δημοσιοποίησε το OPEN