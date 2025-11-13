Μία μέρα πριν παραιτηθεί ο Σκλήκας εξασφάλισε ασφάλιση 461.000 ευρώ για πιθανές ζημιές στα ΕΛΤΑ

Λίγο πριν αποχωρήσει από την εταιρεία, ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, εξασφάλισε ασφάλιση ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες της διοίκησης.

Σύμφωνα με το OPEN και τον δημοσιογράφο Αργύρη Ντινόπουλο, η απόφαση για το ασφαλιστήριο λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, την ώρα που συνερχόταν άτυπα η ΚΟ της ΝΔ με τη συμμετοχή των βουλευτών και του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ είχε αρχίσει να συζητείται η πιθανή παραίτηση του Σκλήκα.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλύκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει» είπε ο Αργύρης Ντινόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.