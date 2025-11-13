Κιλκίς: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη - «Το μόνο που μας είπε καθαρά ήταν "φεύγω"»

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία, στο Μαυρονέρι Κιλκίς, από τον αιφνίδιο χαμό του 40χρονου κρεοπώλη ο οποίος την Τετάρτη (12/11) έκοψε κατά τη διάρκεια της εργασίας του κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου στις 10:00, ο 40χρονος μπήκε στο κρεοπωλείο και άρχισε τις προετοιμασίες. Την ώρα που έβγαζε κόκαλα από ένα κομμάτι κρέας, φαίνεται πως έφυγε το μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε κάτω από την κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να κοπεί η μηριαία αρτηρία. «Στην αρχή φαίνεται πως δεν κατάλαβε τι συνέβη και συνέχισε να τακτοποιεί τα κρέατά του. Μετά άρχισε ακατάσχετη αιμορραγία και είπε ότι κόπηκε», λέει κάτοικος του χωριού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, μεταδίδει το emakedonia.

Όπως περιγράφει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, μέσα στο κρεοπωλείο ήταν ο πατέρας της κουμπαράς του ο οποίος αμέσως φώναξε βοήθεια και άτομα που κάθονταν στο διπλανό καφενείο έσπευσαν στο σημείο όπου προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία και να τον κρατήσουν κοντά τους μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

«Του φώναζα με όλη μου την δύναμη για να τον κρατήσουμε ζωντανό. Του έλεγα Νίκο μη φεύγεις! Το μόνο που μας είπε καθαρά ήταν ‘φεύγω’. Τότε φώναζα πιο πολύ για να μην χάσει τις αισθήσεις του» λέει ο κ. Κώστας που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.