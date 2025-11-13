Σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία: Ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές - 9 μήνες εκτός ο Μπαλτατζί της Γαλατά!

Έπεσαν οι πρώτες «καμπάνες» στην Τουρκία για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του τουρκικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τις ποινές που επιβλήθηκαν σε 102 ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται παίκτες γνωστών συλλόγων, όπως η Γαλατασαράι, η Τραμπζονσπόρ και η Σαμσουνσπόρ.

Από τη Γαλατασαράι, ο Ερέν Ελμαλί τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 45 ημερών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, ενώ ο Μετεχάν Μπαλτατζί με εννέα μήνες. Ο Ελμαλί, που είχε κληθεί στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, οι δύο ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας απαλλάχθηκαν και θα συνεχίσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

Στη Σαμσουνσπόρ, ο Τσελίλ Γιουκσέλ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα για τα παιχνίδια του Conference League, τιμωρήθηκε επίσης με 45 ημέρες αποκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένος για τις 11 Δεκεμβρίου στη Σαμψούντα.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν σε παίκτες της Super Lig:

Γαλατασαράι

– Ερέν Ελμαλί: 45 ημέρες αποκλεισμός

– Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες αποκλεισμός

Τραμπζονσπόρ

– Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες

– Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

– Κερέμ Καγιαράσι: 45 ημέρες

Γκεζτεπέ

– Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες

– Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες

Εγιούπσπορ

– Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

– Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες

– Ενές Κεσκίν: 3 μήνες

– Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες

– Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες

Καραγκιουμρούκ

– Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

– Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες

Καϊσερισπόρ

– Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες

– Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες

Κασίμπασα

– Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

– Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

– Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

– Αλασάν Νντάο: 12 μήνες

Σάμσουνσπορ

– Τσελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

Οι αποφάσεις των τουρκικών αρχών εκδόθηκαν ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της έρευνας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν νέες πειθαρχικές διαδικασίες για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που παραπέμφθηκαν.

