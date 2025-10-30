Σταύρος Δημοσθένους: Συνέλαβαν δύο στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του προέδρου της κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο κατηγορούμενοι ως δράστες της δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Ποιός είναι ο επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στο αυτοκίνητό του

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν επιχειρηματίας, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδών της Λεμεσού.

Μπορεί να ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του και το ποδόσφαιρο, όμως οι ρόλοι που απολάμβανε περισσότερο ήταν αυτοί του πατέρα αλλά και του παππού. Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη, η οποία του χάρισε το μοναδικό εγγόνι που πρόλαβε να γνωρίσει και στο οποίο είχε τεράστια αδυναμία, όπως λένε οι φίλοι του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Δημοσθένους έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής αστυνομίας, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Οι δράστες του έκλεισαν το δρόμο με ένα κλεμμένο βαν σε δρόμο κοντά στο σπίτι του και μόλις τον ακινητοποίησαν, μία μηχανή πέρασε και τον γάζωσε.