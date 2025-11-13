Europol: Έπιασαν στην Ελλάδα τον «εγκέφαλο» μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Στην Ελλάδα συνελήφθη στις 3 Νοεμβρίου βασικός ύποπτος πίσω από το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Endgame» της Europol, σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

H πιο πρόσφατη φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 και 14 Νοεμβρίου υπό τον συντονισμό του αρχηγείου της Europol στη Χάγη και είχε ως στόχο το Rhadamanthys, ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών, το Remote Access Trojan VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία έπαιζαν βασικό ρόλο στο διεθνές κυβερνοέγκλημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Europol, το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό.

Η Επιχείρηση Endgame, η οποία πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust, αποτελεί μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση όσων προωθούν κακόβουλα λογισμικά.