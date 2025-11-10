Η Πάτρα των αντιθέσεων και των αλλαγών στο νέο βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λογοτεχνική βραδιά έζησε η Πάτρα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Διονύση Ζακυνθινού «Όλα τριγύρω αλλάζουνε». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος) και διοργανώθηκε από τις εκδόσεις Το Δόντι.

Για το βιβλίο μίλησαν οι δημοσιογράφοι Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και Κωνσταντίνος Μάγνης, καθώς και ο οικονομικός αναλυτής στεγαστικής πολιτικής Θέμης Μπάκας, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αβραμίδης. Οι ομιλητές ανέδειξαν τη διεισδυτική ματιά και τη νηφαλιότητα με την οποία ο συγγραφέας προσεγγίζει την πόλη του, μέσα από τα εξήντα κείμενα που συγκροτούν το βιβλίο.

Ο Διονύσης Ζακυνθινός, με το έργο του, παρουσίασε μια Πάτρα που αλλάζει και εξελίσσεται, αλλά ταυτόχρονα παραμένει πιστή στις αντιφάσεις και στις προκλήσεις της. Εξήντα «κομμάτια παζλ» συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης όπως τη βλέπει ένας ενεργός πολίτης και παρατηρητής της καθημερινότητας από το κυκλοφοριακό και το Πατρινό Καρναβάλι έως τον τουρισμό και την πολιτιστική της ταυτότητα.

Πρόκειται για άρθρα που είχαν δημοσιευθεί στις εφημερίδες Πελοπόννησος και Γνώμη κατά την περίοδο 2015-2025. Παρότι αντλούσαν αφορμές από την επικαιρότητα, τα κείμενα διατηρούσαν διαχρονικό χαρακτήρα, αγγίζοντας θέματα που αφορούν την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις προοπτικές της πόλης.

Ο συγγραφέας, με λόγο μετρημένο και στοχαστικό, κάλεσε το κοινό να «δει την Πάτρα αλλιώς» ως μια πόλη με παρελθόν, παρόν και μέλλον που αξίζει να επαναπροσδιοριστεί.

Ο Διονύσης Ζακυνθινός γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα και εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1993. Έχει διατελέσει ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος στον Τύπο και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα της πόλης. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.