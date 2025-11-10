Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για revenge porn: «Θέλω τιμωρία, όχι χρήματα»

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της Τούνη, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή influencer Ιωάννα Τούνη. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη. Η υπόθεση είχε αναβληθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω απουσίας μαρτύρων.

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη» Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα για μένα, δίνω έναν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλω να μου δώσετε θετική ενεργεία», είπε στους ακολούθους της στο Instagram μέσα από τα δικαστήρια.