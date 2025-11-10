Άννα Βίσση και Ηλίας Ψινάκης σε Halloween πάρτι

Η Αννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης βρέθηκαν μαζί σε Halloween πάρτι και έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Στην παρέα τους ήταν η Δήμητρα Κούστα και άλλοι φίλοι τους, φορώντας εντυπωσιακές στολές.

Ηλίας Ψινάκης και Άννα Βίσση συνδέονται με φιλία ετών και δεν είναι λίγες οι φορές που βγαίνουν για να διασκεδάσουν μαζί. Μπορεί το Halloween να έχει περάσει αλλά η παρέα θέλησε να διασκεδάσει με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε μια φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας στους ακόλουθους του, τις στολές που επέλεξαν.

«Ένα υπέροχο Halloween Party σε ένα πάρα πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Την ατμόσφαιρα σε ένα κάλεσμα δεν την κάνουν οι καλεσμένοι. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, διάσημοι η άσημοι, γέροι ή νέοι. Την ατμόσφαιρα την κάνουν οι οικοδεσπότες!

@belita_private και Γιάννη μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αξέχαστη βραδιά που μας χαρίσατε και την απλότητα, την μόρφωση, την αγωγή, την αγάπη, την φιλία και την φροντίδα σας. Την εισπράττουμε όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε φίλοι σας».