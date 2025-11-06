Eurovision 2026: Η Antigoni Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Ποια είναι η εντυπωσιακή τραγουδίστρια
Η Αντιγόνη (Antigoni Buxton) θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ.
Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.
Eurovision 2026: Ποια είναι η Αντιγόνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
Η Αντιγόνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο ωστόσο, η καταγωγή της είναι κυπριακή. Ασχολήθηκε από πολύ μικρή με την μουσική και πάντα ήταν όνειρό της να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή “Πάμε Παρέα” είχε δηλώσει: «Θέλω να στείλω ένα τραγούδι που να έχει πάρα πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις».
Σε ηλικία 19 χρονών, ξεκίνησε να ανεβάζει τα τραγούδια της στη διάσημη πλατφόρμα μουσικής Sound Cloud, με το τραγούδι Electric Love να φτάνει τα πάνω από 4k streams. Το 2019, ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια της και στο YouTube, με το τραγούδι Never Gonna Love να φτάνει τα 20k views.
Από τότε μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει πολλά ακόμη κομμάτια.
Τον περασμένο Σεπτέμβρη τραγουδούσε μαζί με την Μαρίνα Σάττι στην ευρωπαϊκή περιοδεία της.
Σημειώνεται πως η Αντιγόνη συμμετείχε στη 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island.
Η μητέρα της, Tonia Buxton είναι δημοφιλής παρουσιάστρια της βρετανικής τηλεόρασης, ιδιοκτήτρια εστιατορίου και συγγραφέας κυπριακής καταγωγής. Έχει παρουσιάσει τις εκπομπές My Greek Kitchen και My Cypriot Kitchen στο Discovery Channel Travel & Living, κάνοντας την κυπριακή κουζίνα γνωστή ανά τον κόσμο.
Η Αντιγόνη ανήκει στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Minos EMI.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr