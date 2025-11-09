Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε και επίσημα την εγκυμοσύνη της

Μια ευχάριστη είδηση μοιράστηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου,η οποία αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από ένα στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη λεζάντα, η Κατερίνα έγραψε: «A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes και σχόλια, με φίλους και θαυμαστές να στέλνουν τις πιο θερμές ευχές στο ζευγάρι για το νέο τους ξεκίνημα.