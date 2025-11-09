Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε και επίσημα την εγκυμοσύνη της

Σε πελάγη ευτυχία πλέει η παρουσιάστρια
Μια ευχάριστη είδηση μοιράστηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου,η οποία αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της.
Η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από ένα στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Στη λεζάντα, η Κατερίνα έγραψε: «A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».
Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes και σχόλια, με φίλους και θαυμαστές να στέλνουν τις πιο θερμές ευχές στο ζευγάρι για το νέο τους ξεκίνημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr