Ελένη Φουρέιρα: Τόπλες στο άλμπουμ του Οκτωβρίου στο Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα είναι μια από τις πιο δραστήριες τραγουδίστριες στο Instagram.
Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Κυριακής ανήρτησε ένα άλμπουμ από καρέ που επέλεξε η ίδια για τον μήνα Οκτώβριο.
Σε δύο από τις φωτογραφίες η Ελένη Φουρέιρα, μάλιστα, είναι τόπλες: στη μια απολαμβάνει ένα φρούτο σε διάλειμμα από τις εμφανίσεις της και στη δεύτερη ποζάρει έξω από την είσοδο ενός κτηρίου.
«Είσαι είδωλο», «τέλεια», «ντάξει δεν έχω να πω κάτι άλλο», «βασίλισσα», «πόσο Θεά», «κοριτσάρα μου» ήταν ορισμένα από τα αποθεωτικά σχόλια για την δημοφιλή τραγουδίστρια
