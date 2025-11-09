Νότης Σφακιανάκης: Γιατί απουσίαζε από το τελευταίο αντίο στην Κίλι

Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το «παρών», αν και τα συνεργεία των δημοσιογράφων ανέμεναν την άφιξή του.

Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσαμε έστω ένα πλάνο από τον Νότη, καθώς είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλων. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης. Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους. Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να είναι», είπε η Ελένη Μουστάκη