Νότης Σφακιανάκης: Γιατί απουσίαζε από το τελευταίο αντίο στην Κίλι

Δεν έδωσε το παρών στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το «παρών», αν και τα συνεργεία των δημοσιογράφων ανέμεναν την άφιξή του.

Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσαμε έστω ένα πλάνο από τον Νότη, καθώς είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλων. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης. Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους. Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να είναι», είπε η Ελένη Μουστάκη

