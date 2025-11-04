Σήμερα η νεκροψία της Κίλι Σφακιανάκη – Επιθυμία της ήταν να γίνει αποτέφρωση

Βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» την οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς το βράδυ της Κυριακής, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, άφησε την τελευταία της πνοή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης γυναίκας παραμένει το νοσοκομείο ώσπου να μεταφερθεί για νεκροτομή.

Το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μεταδόθηκε ένα ρεπορτάζ για την υπόθεση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, που τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον. Όπως αναφέρθηκε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη θα μεταφερθεί σήμερα από το Ασκληπιείο στο Γουδί, όπου βρίσκεται το νεκροτομείο Αθηνών.

Εκεί θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή, επειδή ο θάνατός της ξαφνικός και δεν έγινε εντός νοσοκομείου. Επομένως, αυτή η διαδικασία, βάση πρωτοκόλλου, είναι απαραίτητη.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι και τα δύο της παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο χθες, όπου βρίσκεται η σορός, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει βουβός και κλεισμένος στο σπίτι του, καθώς δεν εμφανίστηκε καθόλου στο νοσοκομείο.