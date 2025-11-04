Κι όμως! Ο Roadrunner και το κογιότ υπάρχουν – Απολαυστικά βίντεο

Ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο των social media δείχνει ένα κογιότ και ένα πουλί το οποίο μοιάζει με το Roadrunner των θρυλικών κινουμένων σχεδίων να παραπέμπουν στις επικές σκηνές που βλέπαμε όλοι μικροί.

Το βίντεο δείχνει το κογιότ να τρέχει πίσω από το πουλί το οποίο είναι ίδιο με το Roadrunner και είναι πραγματικά απολαυστικό! Και παρότι δεν είδαμε το τέλος, ελπίζουμε και αυτή τη φορά να μην το προλαβαίνει.

Για την ιστορία το Roadrunner είναι πουλί που ανήκει στην οικογένεια των κούκων με μακριά ουρά και λοφίο.