The Eaternity Experience: Το φρούριο του Ρίου στην υπηρεσία του ΟΔΑΠ που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με τη γαστρονομική παράδοση

Η υπηρεσία προσφέρει την αποκλειστική δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γαστρονομίας σε δεκαεννέα επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα
Το Φρούριο του Ρίου περιλαμβάνεται στην υπηρεσία “The Eaternity Experience”.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεκαεννέα εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πύλες τους σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα και την ιστορική τους σημασία.
Όπως επισημαίνεται, "ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζει επίσημα την υπηρεσία “The Eaternity Experience” του brand Hellenic Heritage, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που επανατοποθετεί την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον παγκόσμιο χάρτη της βιωματικής φιλοξενίας.
Από τη μυθική Νικόπολη στην Ήπειρο και τους Δελφούς στη Στερεά Ελλάδα έως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και το Νιόκαστρο Πύλου στην Πελοπόννησο, κάθε τοποθεσία μετατρέπεται σε σκηνικό αυθεντικών γαστρονομικών αφηγήσεων, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική τους σημασία.
Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΟΔΑΠ για την παράλληλη αξιοποίηση δύο καθοριστικών πόρων της χώρας, του πολιτιστικού αποθέματος και της γαστρονομικής παράδοσης. Μέσω αυτής της δημιουργικής σύνδεσης, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ φιλοδοξούν να σηματοδοτήσουν έναν νέο ρόλο για τους πολιτιστικούς φορείς στην κοινή προσπάθεια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση των ελληνικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με το τουριστικό οικοσύστημα.
Πρώτες επιτυχημένες δράσεις και διεθνής προβολή
Η υπηρεσία “The Eaternity Experience” παρουσιάστηκε με επιτυχία στο 1ο Φεστιβάλ Γεύσης του περιοδικού Γαστρονόμος, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τόσο την υπηρεσία όσο και τα βραβευμένα ελαιόλαδα «Χάρισμα» του brand Hellenic Heritage του ΟΔΑΠ, τα οποία προέρχονται από ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
Την επομένη, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής παρουσίασή της στο Νιόκαστρο Πύλου. Στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip), ομάδα επιλεγμένων επαγγελματιών του τουρισμού από όλο τον κόσμο απόλαυσε ένα δείπνο εμπνευσμένο από τη γαστρονομία της Μεσσηνίας, με αφορμή τη διεξαγωγή της διεθνούς τουριστικής έκθεσης MAESTRO που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου. Η δράση, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε η εταιρεία Discover Greek Culture, απέδειξε στην πράξη τη δυναμική της υπηρεσίας να συνδέει την πολιτιστική εμπειρία με σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
Το δημιουργικό concept και το υλικό επικοινωνίας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των digital banners και του φυλλαδίου ανέλαβε η διαφημιστική εταιρεία Llama DDB, δίνοντας μια σύγχρονη και ελκυστική ταυτότητα στην πρωτοβουλία.
Ταξίδι στις τοπικές γεύσεις με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά
Οι δεκαεννέα επιλεγμένοι χώροι περιλαμβάνουν τη Νικόπολη, τους Δελφούς, το Μουσείο Αιγών, τη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, τον Μυστρά, την Πλατεία Χρυσαφίτισσας της Μονεμβασιάς, τη Νεμέα Κορινθίας, το Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων Καρδαμύλης, το Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, το Νιόκαστρο Πύλου, το Φρούριο Ρίου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, την Αρχαία Ζώνη Έβρου, την Αμφίπολη Σερρών, το Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς, καθώς και τις Ενετικές Οχυρώσεις των Χανίων, το Φραγκοκάστελλο Σφακίων και το Ενετικό Φρούριο Σητείας στην Κρήτη.
Σε κάθε έναν από αυτούς τους ιστορικούς χώρους, επαγγελματίες της βιομηχανίας των εκδηλώσεων και της γαστρονομίας μπορούν να σχεδιάσουν μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν την παρουσίαση τοπικών προϊόντων, μυρωδικών, κρασιών, ηδύποτων και γευστικών δοκιμών με την αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων. Κάθε διοργάνωση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην πολιτιστική αξία και την ακεραιότητα των αρχαιολογικών χώρων, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και διασφαλίζοντας την ανάδειξή τους για τις επόμενες γενιές".
