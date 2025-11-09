The Eaternity Experience: Το φρούριο του Ρίου στην υπηρεσία του ΟΔΑΠ που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με τη γαστρονομική παράδοση

Το Φρούριο του Ρίου περιλαμβάνεται στην υπηρεσία “The Eaternity Experience”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεκαεννέα εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πύλες τους σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα και την ιστορική τους σημασία.

Όπως επισημαίνεται, "ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζει επίσημα την υπηρεσία “The Eaternity Experience” του brand Hellenic Heritage, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που επανατοποθετεί την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον παγκόσμιο χάρτη της βιωματικής φιλοξενίας.

Η υπηρεσία προσφέρει την αποκλειστική δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γαστρονομίας σε δεκαεννέα επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα. Από τη μυθική Νικόπολη στην Ήπειρο και τους Δελφούς στη Στερεά Ελλάδα έως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και το Νιόκαστρο Πύλου στην Πελοπόννησο, κάθε τοποθεσία μετατρέπεται σε σκηνικό αυθεντικών γαστρονομικών αφηγήσεων, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική τους σημασία.

Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΟΔΑΠ για την παράλληλη αξιοποίηση δύο καθοριστικών πόρων της χώρας, του πολιτιστικού αποθέματος και της γαστρονομικής παράδοσης. Μέσω αυτής της δημιουργικής σύνδεσης, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ φιλοδοξούν να σηματοδοτήσουν έναν νέο ρόλο για τους πολιτιστικούς φορείς στην κοινή προσπάθεια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση των ελληνικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με το τουριστικό οικοσύστημα.

Πρώτες επιτυχημένες δράσεις και διεθνής προβολή

Η υπηρεσία “The Eaternity Experience” παρουσιάστηκε με επιτυχία στο 1ο Φεστιβάλ Γεύσης του περιοδικού Γαστρονόμος, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τόσο την υπηρεσία όσο και τα βραβευμένα ελαιόλαδα «Χάρισμα» του brand Hellenic Heritage του ΟΔΑΠ, τα οποία προέρχονται από ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους.