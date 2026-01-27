Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Γονέων Δυτικής Ελλάδας- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την περασμένη Κυριακή, παρουσία εκπροσώπων της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συλλόγων γονέων της περιοχής.

"Με ιδιαίτερη χαρά η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στον φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου “Moxy” την Κυριακή 25/1/2026. Η πρόεδρος κα Λούβαρη στην χαιρετιστήρια ομιλία της τόνισε πως με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η Ομοσπονδία επιδιώκει σταθερή και ουσιαστική συνεργασία για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μας στα πλαίσια της δημόσιας εκπαίδευσης. Ευχαρίστησε το ΔΣ για τον χρόνο που εθελοντικά αφιερώνει στην λειτουργία της Ομοσπονδίας και τα ζητήματα που διαχειρίζεται και ανέφερε με την ευκαιρία της παρουσίας του κου Κόντη ως εκπρόσωπου της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά της κατάργησης σχολικής μονάδας στον Ερύμανθο, πως η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη μόρφωση είναι αδιαπραγμάτευτη, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά της επαρχίας και της υπαίθρου. Τέλος εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλου του ΔΣ προς τις οικογένειες των νεαρών παιδιών που τόσο άδικα χάθηκαν στο πρόσφατο ατύχημα στην πόλη μας, με την ευχή το 2026 να μην έχουμε άλλο τέτοιο περιστατικό." αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τα μέλη της Ομοσπονδίας, η πρόεδρος της Ένωσης γονέων και κηδεμόνων Δήμου Πατρέων κα Μπεχλιούλη, ο κος Νικολόπουλος από την Ένωση Γονέων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και ο κος Μαρκοράς από την Ένωση Γονέων του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ επιστολή έστειλε η Ένωση Γονέων του Δήμου Αγρινίου που δεν μπόρεσε να εκπροσωπηθεί.

Από τους φορείς της εκπ/σης και της πολιτείας παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κο Ζαΐμης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Πατρέων κα Σίμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κος Καρβουνιάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας του Δήμου Ερυμάνθειας κος Ανδρικόπουλος, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κα Συριώτη, η Εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κα Γκολώνη, ο Διευθυντής Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων κος Σίδερης.

"Η εκδήλωση αυτή δεν είναι μόνο ένα εορταστικό έθιμο. Είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για ενότητα, συνεργασία και συλλογική διεκδίκηση. Το δώρο της βασιλόπιτας ήταν ένα ρολόι, προσφορά από το κοσμηματοπωλείο Τσαρούχης Αδάμ.

Ευχόμαστε το νέο έτος να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και απτά αποτελέσματα για την παιδεία, τον σχολικό αθλητισμό και τη σχολική υγεία.

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά" προσθέτει η Ομοσπονδία Γονέων.