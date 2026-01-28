Πάτρα: Με επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση των Inner Wheel Patra Europea και Lions Patras- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Όμιλος Inner Wheel Patra Europea και η Λέσχη Lions Patras, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον έντονο κοινωνικό τους προσανατολισμό.

Οι δύο σύλλογοι, πιστοί στο έργο προσφοράς που υπηρετούν από την ίδρυσή τους, υποδέχθηκαν το 2026 σε μια βραδιά με εορταστικό χαρακτήρα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για την κάλυψη σημαντικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλεκτό μενού σε buffet, ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε ο Βασίλης Ακριβός με την ομάδα του, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο DJ, κρατώντας αμείωτο το κέφι και τον χορό μέχρι αργά.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική των δύο συλλόγων στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την προώθηση του εθελοντισμού και της προσφοράς.