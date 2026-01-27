Ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά» προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του που θα γίνει αυτή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00 π.μ στο Cafe Μώλος.

Μια ζεστή αγκαλιά, μια όμορφη παρέα και πολλές ευχές για υγεία, δύναμη και μια χρονιά γεμάτη φροντίδα, ελπίδα και μικρές καθημερινές νίκες.

Γιατί όταν είμαστε μαζί, η ζωή γίνεται πιο φωτεινή… και πάντα γλυκιά.

Σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε ευχές και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά ενωμένοι, αναφέρει η πρόσκληση-ανακοίνωση του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας "Ζωή Γλυκιά".