Βορίζια: Ψάχνουν και άλλους εμπλεκόμενους στο μακελειό και το ερώτημα για τα όπλα

Τα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης παραμένουν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, μετά το διπλό φονικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται εντατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες έχουν προσαχθεί 15 άτομα από το χωριό, τα οποία αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα. Σήμερα, Σάββατο, προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/11) τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες -ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του- οι οποίοι κρατούνται ήδη για υπόθεση ζωοκλοπής. Ερευνώνται πλέον για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας, σύμφωνα με το ethnos.gr

Το βράδυ της Παρασκευής, δυο από τους δράστες του μακελειού που αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση και νοσηλεύονταν τραυματίες σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, επτά άτομα έχουν συλληφθεί ως κατηγορούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή και δύο για υπόθαλψη.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Το μεγάλο ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα όπλα τα οποία εκτιμάται ότι αν βρεθούν, θα ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και θα «δέσουν» την υπόθεση.