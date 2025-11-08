Βορίζια: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για το αιματηρό επεισόδιο- Σε ξεχωριστά κελιά οι δύο κατηγορούμενοι

Κατάσχεση πάνω από 2.000 όπλων σε μια διετία
Οι αστυνομικές Αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια, το Σάββατο 1-11-2025.
Οι έρευνες περιλαμβάνουν κατ’ οίκον ελέγχους αλλά και άλλες επιχειρήσεις, που πραγματοποιούνται από την τοπική ΕΛΑΣ και τις ειδικές ομάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις πρώτες ώρες μετά το αιματηρό γεγονός.
Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.
«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».
Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.
Απόβαση αστυνομικών στην Κρήτη - Τι λέει η Δημογλίδου
Οργανωμένη προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση και σε αυτό το πλαίσιο κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (7/11), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Η Κωνσταντία Δημογλίδου γνωστοποίησε ότι ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατά της παράνομης οπλοκατοχής, των ζωοκλοπών και άλλων αδικημάτων.
Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στην ΕΡΤ, «άλλοι 100 θα ενισχύσουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».
Κληθείσα να απαντήσει στην κριτική για καθυστερημένη αντίδραση της Αστυνομίας και αποτυχία της να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Οκτώ αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ. Αυτό όμως δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους που προχώρησαν στη φονική συμπλοκή».
Δύο παράλληλες έρευνες
Η κα Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι δύο παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αφορά στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας και η δεύτερη στο να βρεθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.
Διευκρίνισε, δε, ότι η βασική δικογραφία τόσο για την έκρηξη σε κατοικία όσο και για τη φονική συμπλοκή, βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.
Κατάσχεση πάνω από 2.000 όπλων σε μια διετία
Ενδεικτικό του τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Κρήτης είναι ότι την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις.
Όπως αποκάλυψε η Κωνσταντία Δημογλίδου, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σχολιάζοντας πληροφορίες που θέλουν να κυκλοφορούν από 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα στην Κρήτη, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».
Οι επτά άξονες των μέτρων που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης
Σε επτά άξονες κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε την Παρασκευή από την Κρήτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Μιλώντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι «μπαίνει τέλος στις μπαλωθιές» κι ότι στην Κρήτη «θα πάψουν να κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες».
«Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώνουν αυτό τον υπέροχο τόπο, τον ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους απλούς πολίτες που θέλουν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο και για απαίτηση του ίδιου του πρωθυπουργού, να μπει ένα τέλος σε ένα διαχρονικό πρόβλημα.
Η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή αλλαγές στη νομοθεσία που θα κινούνται σε επτά άξονες.
-Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή, ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου.
-Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 (περί όπλων) εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται (δεν θα μετατρέπεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση).
-Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης (η ποινή εκτίεται).
-Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελικό Λειτουργό σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία) όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ. κ.ά.
-Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση έκδοσης αδειών σκοποβολής.
-Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.
-Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις μπαλωθιές, προβλέπεται διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως οι εμποροπανήγυρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.
Μόνιμη παρουσία του FBI στην Κρήτη
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στην Κρήτη καθώς θα αναβαθμιστεί σε Υποδιεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - του ελληνικού FBI, όπως είπε - το οποίο θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό και θα ενισχυθεί οικονομικά για να έχει πλήρη επιχειρησιακή και αποτελεσματική λειτουργία.
«Δεν θα φοβηθούμε κανέναν»
Ο υπουργός σχολίασε και τα όσα έγιναν στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας βεντέτας δύο οικογενειών που κρατά χρόνια. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Αστυνομία έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλά τη δουλειά της και ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ συμπλήρωσε ότι «εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανένα και πρωτίστως αυτούς που νομίζουν ότι θα επιβάλουν το δικό τους δίκιο σε βάρος των υπολοίπων... Είναι κρίμα για ένα τόσο φωτεινό τόπο με τόσο προκομένους ανθρώπους να υπάρχουν αυτές οι μαύρες κηλίδες που δημιουργούν τόσα προβλήματα κατά καιρούς».
Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη που τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τέτοιες απόψεις.
Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον που ανακάλυψε τη δομή του DNA- Το σοβαρό συμβάν στην Πάτρα το 2011
Βοιωτία: Δεμένος πισθάγκωνα για δύο ημέρες μέσα στο αυτοκίνητο- Με πλαστές πινακίδες το όχημα
Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τον έλεγχο από σήμερα σε καταυλισμούς Ρομά- Το νέο σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr