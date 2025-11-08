Βορίζια: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για το αιματηρό επεισόδιο- Σε ξεχωριστά κελιά οι δύο κατηγορούμενοι

Κατάσχεση πάνω από 2.000 όπλων σε μια διετία

Οι αστυνομικές Αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια, το Σάββατο 1-11-2025. Οι έρευνες περιλαμβάνουν κατ’ οίκον ελέγχους αλλά και άλλες επιχειρήσεις, που πραγματοποιούνται από την τοπική ΕΛΑΣ και τις ειδικές ομάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις πρώτες ώρες μετά το αιματηρό γεγονός. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε. «Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα. Απόβαση αστυνομικών στην Κρήτη - Τι λέει η Δημογλίδου Οργανωμένη προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση και σε αυτό το πλαίσιο κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (7/11), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Κωνσταντία Δημογλίδου γνωστοποίησε ότι ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατά της παράνομης οπλοκατοχής, των ζωοκλοπών και άλλων αδικημάτων. Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στην ΕΡΤ, «άλλοι 100 θα ενισχύσουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα». Κληθείσα να απαντήσει στην κριτική για καθυστερημένη αντίδραση της Αστυνομίας και αποτυχία της να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Οκτώ αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ. Αυτό όμως δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους που προχώρησαν στη φονική συμπλοκή». Δύο παράλληλες έρευνες Η κα Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι δύο παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αφορά στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας και η δεύτερη στο να βρεθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων. Διευκρίνισε, δε, ότι η βασική δικογραφία τόσο για την έκρηξη σε κατοικία όσο και για τη φονική συμπλοκή, βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.