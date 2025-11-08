Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον που ανακάλυψε τη δομή του DNA- Το σοβαρό συμβάν στην Πάτρα το 2011

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Τζέιμς Γουότσον, ο οποίος μόλις στα 25 του χρόνια συμμετείχε στην ανακάλυψη της δομής του DNA.

Ο Γουότσον απεβίωσε την Πέμπτη (6/11) σε κέντρο φροντίδας στο Ιστ Νόρθπορτ της Νέας Υόρκης, στο Λονγκ Άιλαντ, όπως ενημέρωσε ο γιος του, Ντάνκαν, προσθέτοντας ότι είχε μεταφερθεί εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω λοίμωξης.

Σε συνεργασία με τον Φράνσις Κρικ και με τη συμβολή της Ρόζαλιντ Τόμας, η οποία αναγνωρίστηκε αργότερα, ο Γουότσον απέδειξε ότι το DNA έχει τη μορφή διπλής έλικας, αποκωδικοποιώντας ουσιαστικά το «βιβλίο της ζωής» που υπάρχει σε κάθε ζωντανό οργανισμό.

Ο ίδιος και ο Κρικ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής το 1962, ενώ η Τόμας είχε πεθάνει πρόωρα το 1958 σε ηλικία 37 ετών, και επομένως δεν μπόρεσε να βραβευτεί.

Εκτός από την ανακάλυψη της δομής του DNA, ο Γουότσον ήταν γνωστός για το έργο του στο Cold Spring Harbor Laboratory, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής από το 1968 μέχρι την παραίτησή του το 1993, μετατρέποντας το κέντρο σε ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο για τη μικροβιολογία.

Ωστόσο, η προσωπικότητά του είχε αμφιλεγόμενα στοιχεία. Στα απομνημονεύματά του το 1968, συνάδελφοί του τον κατηγορούσαν ότι μεγάλωνε τη δική του συνεισφορά και υποβάθμιζε τη δουλειά των άλλων. Το 2007 προκάλεσε αντιδράσεις με δηλώσεις του στους Sunday Times για φυλετική νοημοσύνη, τις οποίες αργότερα αποκήρυξε, αν και η δημόσια εικόνα του είχε ήδη πληγεί.

Για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε αντιδράσεις στις δημόσιες εμφανίσεις του, όπως το 2011 στην Πάτρα, όπου δέχθηκε επίθεση από αναρχικούς ενώ ήταν καλεσμένος σε ομιλία του καθηγητή Χημείας Γιάννη Ματσούκα, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ως ρατσιστή.