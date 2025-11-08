Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Έβρεξε» μπαλκόνια στα Χανιά - Έπεσαν πάνω σε οχήματα

«Έβρεξε» μπαλκόνια στα Χανιά - Έπεσαν πά...

Ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό

Αναστάτωση στην οδό Κυδωνίας, το βράδυ του Σαββάτου όταν κατέρρευσαν μπαλκόνια οικοδομής πάνω σε οχήματα.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε αυτοκίνητα, μηχανάκια ενώ μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό. Κομμάτια από οικοδομικά υλικά έπεσαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος  ενώ στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος.

πηγή zarpanews.gr

 

Ειδήσεις Τώρα

Ζευγάρι συνταξιούχων ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη εδώ και 3 χρόνια

Βοιωτία: Συνεχίζεται το θρίλερ με την καμένη σορό- Πού στρέφονται οι έρευνες

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα- Πότε εκδηλώνονται τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανιά Μπαλκόνι

Ειδήσεις