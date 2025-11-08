«Έβρεξε» μπαλκόνια στα Χανιά - Έπεσαν πάνω σε οχήματα

Αναστάτωση στην οδό Κυδωνίας, το βράδυ του Σαββάτου όταν κατέρρευσαν μπαλκόνια οικοδομής πάνω σε οχήματα.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε αυτοκίνητα, μηχανάκια ενώ μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό. Κομμάτια από οικοδομικά υλικά έπεσαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος.