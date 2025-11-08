42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Χιλιάδες δρομείς στο κέντρο της πρωτεύουσας - ΦΩΤΟ

Με τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων άνοιξε το απόγευμα η «αυλαία» του διημέρου 8-9 Νοεμβρίου, το οποίο είναι... αφιερωμένο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (ΑΜΑ2025) και οι περίπου 76.000 δρομείς θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στην Ιστορία. Από αυτούς οι 24.000 θα βρεθούν στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 από τη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τον τερματισμό να πραγματοποιείται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας, το Universities Night Run, ακολούθησε στις 19:30, με την ίδια αφετηρία και σημείο τερματισμού.

Η διαδρομή των δύο αγώνων περιλάμβανε τη Λεωφόρο Αμαλίας, την Πανεπιστημίου και τη Ρήγα Φεραίου, με στροφή δεξιά στην Ακαδημίας και αριστερά στη Βασιλίσσης Σοφίας. Ακολούθησε αναστροφή στη Βασ. Σοφίας, διέλευση από το ΝΙΜΙΤΣ και το Hilton, πριν οι δρομείς κατευθυνθούν προς την Ηρώδου Αττικού και εισέλθουν στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου, όπου ολοκληρώθηκε ο τερματισμός μέσα στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο.