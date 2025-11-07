Πάτρα: Τιμάται η μνήμη του Αγ. Νεκταρίου την Κυριακή 9/11

Νεοφανής και λίαν δημοφιλής Άγιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 9 Νοεμβρίου κάθε έτος.

Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρείται ο Άγιος της υπομονής, ο προστάτης των αδυνάτων, των φτωχών και όλων όσοι αναζητούν εργασία.

Το όνομα του ήταν Αναστάσιος Κεφαλάς και είχε γεννηθεί την 1η Οκτωβρίου 1846 στην Σηλυβρία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκοιμήθη στις 8 Νοεμβρίου 1920 σε ηλικία 74 ετών ενώ νοσηλευόταν στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, στην Αθήνα, και το δωμάτιο του διατηρείται μέχρι σήμερα με αναμμένο το καντήλι και είναι επισκέψιμο από πολύ κόσμο.

Επίκεντρο του εορτασμού του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί στην Πάτρα ο ομώνυμος Ιερός Ναός που βρίσκεται κοντά στην πλ. Παπανδρέου και θεμελιώθηκε στις 26 Ιουνίου 1966 υπό του Μητροπολίτου Πατρών κυρού Κωνσταντίνου & εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1968 υπό του ιδίου Ιεράρχου.

Ο φετινός εορατσμός ξεκινά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 6 το απόγευμα που θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος όπου θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ένας ιεράρχης που έχιε συνδεθεί με την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών.

Ανήμερα της εορτής, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 το πρωί θα ψαλεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα προβεί και εις χειροτονία Διακόνου.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 5.30 μ.μ. θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός, Ιερά Παράκληση, ιερουργούντος του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου και θα ακολουθήσει η Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος και Αγίων Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στους γύρω δρόμους της ενορίας.

Ο ναός του Αγίου Νεκταρίου Πατρών όπως διαβάσαμε στο μπλογκ https://i-n-ag-nektariou-patron.blogspot.com/, ιστορήθηκε Αρχιερατεύοντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου. Βρίσκεται εντός των πρώτων εργατικών κατοικιών, πλησίον της περιοχής Ψαροφαΐου Πατρών.

Ο Άγιος Νεκτάριος έκανε σημαντικό εκπαιδευτικό & παιδαγωγικό έργο στη Ριζάρειο εκκλησιαστική σχολή στην Αθήνα όπου δίδαξε.

Το δωμάτιο στο οποίο εκοιμήθη, έχει σήμερα μετατραπεί σε μικρό ναό στον δεύτερο όροφο του Αρεταιείου νοσοκομείου. Κοσμείται από εικόνες του Αγίου και τάματα πιστών για ανάρρωση των συγγενών τους, που νοσηλεύονται στην κλινική.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1953 πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του στην Αίγινα, από τον Μητροπολίτη Ύδρας Προκόπιο και τον αντιστασιακό Μητροπολίτη Ηλείας Αντώνιο. Ανακηρύχθηκε Άγιος, στις 20 Απριλίου του έτους 1961 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.

Στην Αίγινα είχε εγκατασταθεί το 1908 και εκεί έμελλε να βρει και να "ξαναζωντανέψει" ένα παλαιό εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στη θέση Ξάντος.

*Να προσθέσουμε πως ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 18.30 το απόγευμα είχε προσκληθεί στον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών Αιγίου.

Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, το πρωί θα τελέσει την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών και στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 10/11 θα τελέσει τον Εσπερινό & Παράκληση προς τον Άγιο Νεκτάριο και θα κάνει Θείο κήρυγμα στο ναό του Αγ. Νεκταρίου.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ