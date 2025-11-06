Πάτρα: Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής "Εις Πολλά Έτη Δέσποτα"

Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής για τα 20 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος ως Μητροπολίτης Πατρών ο κ.κ. Χρυσόστομος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10-11-2025 στον Ιερό Ναό Παντανάσσης στις 19.00 στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων.

Τίτλος της συναυλίας είναι «Εις πολλά έτη Δέσποτα».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συναυλία γίνεται προς τιμήν του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσοστόμου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 20 χρόνων ευκλεούς ποιμαντορίας στην Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι χορωδίες:

-Τετράφωνος Ανδρική χορωδία Ιερού Ναού Παντανάσσης (Γ.Ν. Τριάντης),

-Χορωδία Θ. Φωκαεύς,

-Χορός Ψαλτικής «Κλείδα»,

-Βυζαντινός Χορός Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας,

-BelCantes (Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών).