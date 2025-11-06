Πάτρα: Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής "Εις Πολλά Έτη Δέσποτα"

Η συναυλία για τα 20 χρόνια ποιμαντορίας του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου θα γίνει τη Δευτέρα 10/11/2025 στις 19.00 στο ναό Παντανάσσης
Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής για τα 20 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος ως Μητροπολίτης Πατρών ο κ.κ. Χρυσόστομος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10-11-2025 στον Ιερό Ναό Παντανάσσης στις 19.00 στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων.
Τίτλος της συναυλίας είναι «Εις πολλά έτη Δέσποτα».
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συναυλία γίνεται προς τιμήν του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσοστόμου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 20 χρόνων ευκλεούς ποιμαντορίας στην Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών.
Στη συναυλία συμμετέχουν οι χορωδίες:
-Τετράφωνος Ανδρική χορωδία Ιερού Ναού Παντανάσσης (Γ.Ν. Τριάντης),
-Χορωδία Θ. Φωκαεύς,
-Χορός Ψαλτικής «Κλείδα»,
-Βυζαντινός Χορός Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας,
-BelCantes (Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr