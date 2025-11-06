Πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσας

Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσας, επί τη εορτή των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ που είναι στις 8 Νοεμβρίου, ανακοινώνει προς τους ευσεβείς χριστιανούς το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών που θα τελεστούν.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 17:00 – Τέλεση Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού μετά αρτοκλασίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 07:00 – 10:00 το πρωί – Τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, επί τη ιερά μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.