Πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσας

Η θρησκευτική πανήγυρη γίνεται επί τη εορτή των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ που τιμά η εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου
Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσας, επί τη εορτή των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ που είναι στις 8 Νοεμβρίου, ανακοινώνει προς τους ευσεβείς χριστιανούς το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών που θα τελεστούν.
Το πρόγραμμα είναι το εξής:
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Ώρα 17:00 – Τέλεση Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού μετά αρτοκλασίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Ώρα 07:00 – 10:00 το πρωί – Τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, επί τη ιερά μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr