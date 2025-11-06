Μαρινάκης: "Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας;" - Επίθεση σε Πελετίδη για το ξήλωμα πινακίδων σε σχολείο

Ο Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε την κίνηση του δημάρχου Πάτρας να ξηλώσει πινακίδα από σχολείο που ανακαινίστηκε χάρη στο πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου»
Στην κίνηση του δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, να ξηλώσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.
«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; » αναρωτιέται χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιγράφοντας το πρωτοφανές περιστατικό:
«Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”».
Στη συνέχεια, αφού σημειώνει πως «Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι “κακές τράπεζες” έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων».
Ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ακολούθως ότι «Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», κάνοντας λόγο για παράλογη εικόνα.
«Αλλά, ας “εκμεταλλευτούμε” άλλη μία παράλογη εικόνα την οποία είδαμε από έναν δήμαρχο, λόγω των ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του, για να δούμε λίγο την ουσία» σημειώνει, για να αναφερθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»:
«Τι είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”; Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας. Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώτων τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”.
Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα».
Και καταλήγει ο κ. Μαρινάκης: «Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης.
Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».
Πελετίδης στο ΕΡΤnews: Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τη ζωή του λαού
Νωρίτερα, την απόφαση του Δήμου Πατρέων να αφαιρέσει τις πινακίδες των τραπεζών-χορηγών από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» υπερασπίστηκε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στo ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ».
Πιο αναλυτικά, μιλώντας στους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα είπε, «είναι πρόκληση να μπαίνουν στα σχολεία πινακίδες τραπεζών που έχουν “καταστρέψει τη χώρα” και να καλούνται τα παιδιά να τους δοξάζουν».
«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται να μνημονεύουμε στα σχολεία μας αυτούς που κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού».
Απαντώντας στην ερώτηση γιατί ο Δήμος δεν αρνήθηκε τη χρηματοδότηση εξαρχής, ο κ. Πελετίδης διευκρίνισε ότι «το έργο έγινε από την κυβέρνηση και με συμφωνίες που έκανε η ίδια με τις τράπεζες», ενώ ο Δήμος «δεν έχει καμία απολύτως συμφωνία» με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες.
«Εμείς δεν θέλουμε καμία χορηγία. Θέλουμε η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην παιδεία. Αν δεν μπορεί, να φύγει», δήλωσε.
Αξίζει να σημειωθεί ερωτηθείς για το αν επιτρέπεται καμία ιδιωτική χορηγία, απάντησε ξεκάθαρα: «Καμία απολύτως. Δεν μπορεί να υπάρχει δωρεά από επιχειρηματικούς ομίλους που συντρίβουν τη ζωή του λαού».
Αναφερόμενος ειδικά σε περιπτώσεις όπως της Coca-Cola ή άλλων εταιρειών που συμμετέχουν σε δράσεις αποκατάστασης ζημιών, είπε πως «είναι ντροπή να έρχονται αυτοί που φορολογούνται ελάχιστα και να παρουσιάζονται ως ευεργέτες».
«Παίρνουν επιδοτήσεις, αυξάνουν τα κέρδη τους, ανεβάζουν τις τιμές και μετά κάνουν χορηγίες με τα δικά μας λεφτά», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν μια πατρινή εταιρεία, όπως η Λουξ, μπορεί να κάνει χορηγία σε σχολείο, ο δήμαρχος απάντησε ότι το ζήτημα είναι «γιατί φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας τα σχολεία μας».
«Αν η εταιρεία θέλει να δώσει 200 χιλιάδες και να βάλει το όνομά της μπροστά, για να κάνουμε υπόκλιση κάθε μέρα, εμείς λέμε όχι», υπογράμμισε.
«Δεν έχουμε ανάγκη από χορηγούς, αλλά από δικαιοσύνη και επιστροφή των χρημάτων που μας πήραν», κατέληξε ο κ. Πελετίδης, επιμένοντας ότι η στάση του Δήμου είναι συμβολική αντίδραση απέναντι σε ένα σύστημα που “δοξάζει τους υπεύθυνους για τη φτώχεια του λαού”.
