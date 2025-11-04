Ο Βασιλιάς Κάρολος έχρισε ιππότη τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' τίμησε τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου το πρωί της Τρίτης (4/11) για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, σε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Μετά από μία καριέρα 21 ετών γεμάτη διακρίσεις, τρόπαια και αξέχαστες στιγμές, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε επιτέλους την πολυπόθητη διάκριση που του έλειπε, τον τίτλο του ιππότη.

Φορώντας κοστούμι ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση από τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος του παραχώρησε τη συγκεκριμένη διάκριση επισφραγίζοντας την πορεία του ως ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Ο Μπέκαμ συνοδευόταν από τους γονείς του, Τεντ και Σάντρα, και τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε μαύρο εφαρμοστό φόρεμα σχεδιασμένο αποκλειστικά από το δικό της fashion house.

Με τη Βικτόρια παντρεύτηκαν το 1999 και έχουν μαζί τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Ο σερ Καζούο Ισιγκούρο και η ντάμα Ελέιν Πέιτζ ήταν επίσης ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τιμήθηκαν στην ίδια εκδήλωση.

Η καριέρα του θρύλου του αγγλικού ποδοσφαίρου

Η πορεία του ξεκίνησε ταπεινά, στην αυλή του σπιτιού του στο Λέιτονστοουν, όπου ο μικρός Ντέιβιντ εξασκούνταν ασταμάτητα στα φάουλ του, υπό το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα του. Το 1993 υπέγραψε ως έφηβος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Μπέκαμ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μπέκαμ παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει πρωταθλήματα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Με τη Γιουνάιτεντ κέρδισε έξι τίτλους Premier League, δύο Κύπελλα Αγγλίας και συμμετείχε στην ιστορική τριπλή κατάκτηση του 1999, όταν η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον νίκησε την Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League.

Το 2003 μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, πλάι σε αστέρες, όπως ο Ρονάλντο και ο Ζινεντίν Ζιντάν. Αν και πέρασε μια περίοδο χωρίς τίτλους, κατέκτησε τελικά την La Liga το 2007, λίγο πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ενίσχυσε το ποδόσφαιρο μέσω της συμμετοχής του στους Los Angeles Galaxy, κατακτώντας δέκα τρόπαια.

Μετακόμισε για δέκα μήνες και στο Μιλάνο για χάρη της Μίλαν, ως δανεικός από τον αμερικανικό σύλλογο (Ιανουάριο έως Μάιο του 2009 και Ιανουάριο έως Μάιο του 2010).

Το 2013 ολοκλήρωσε την καριέρα του με την Παρί Σεν Ζερμέν, σηκώνοντας το πρωτάθλημα της Ligue 1.

Με την εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε 115 φορές, οι 58 εκ των οποίων ως αρχηγός, από το ντεμπούτο του το 1996 απέναντι στη Μολδαβία.

Παρά τις επιτυχίες, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο διεθνές τρόπαιο, αν και αγωνίστηκε σε πέντε διαδοχικά τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Αξέχαστη παραμένει μία στιγμή από το 2001, όταν σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο τελευταίο λεπτό εναντίον της Ελλάδας εξασφαλίζοντας την πρόκριση της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2002.

Εκτός γηπέδων, ο γάμος του με τη σχεδιάστρια μόδας και πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, Βικτόρια Μπέκαμ, το 1999, εδραίωσε το ζευγάρι ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, πριν από την τελετή η Βικτόρια σχεδίασε η ίδια το τριών τεμαχίων κοστούμι που φόρεσε ο σύζυγός της, έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε την επικείμενη τιμητική διάκριση.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει στηρίξει πολυάριθμες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, υπηρετώντας ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της UNICEF από το 2005.

Το 2024 ορίστηκε πρέσβης του Ιδρύματος του Βασιλιά, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 1990 από τον ίδιο τον Κάρολο.

«Πάντα ήμουν μεγάλος υποστηρικτής της βασιλικής οικογένειας, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που την αγαπούσε βαθιά, δήλωσε τον Ιανουάριο στο περιοδικό Town & Country. «Όταν ο βασιλιάς μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ίδρυμά του, ένιωσα μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια – τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα μου».