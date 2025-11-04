Back to Top
Θύελλα Πατρών: Ευχαριστεί τους φιλάθλους της για τη στήριξη στον αγώνα με την Παναχαϊκή

Θύελλα Πατρών: Ευχαριστεί τους φιλάθλους...

Η ανακοίνωση των "κυανόλευκων"

Το "ευχαριστώ" της Θύελλας Πατρών προς τους φιλάθλους της.

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές της Θύελλας Πατρών εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Παναχαϊκής και στήριξαν με πάθος και αξιοπρέπεια την ομάδα μας στο τοπικό ντέρμπι.

Η παρουσία και η φωνή τους αποτέλεσαν πολύτιμη δύναμη για τους ποδοσφαιριστές μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη μιας σημαντικής νίκης για τη Θύελλα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη κόσμια και υποδειγματική συμπεριφορά των φιλάθλων μας, που απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως η Θύελλα Πατρών εκπροσωπεί επάξια τις αρχές του σεβασμού, του ήθους και του αθλητικού πνεύματος.

Η ομάδα συνεχίζει με ταπεινότητα, ενότητα και πίστη, έχοντας δίπλα της τον κόσμο που αποτελεί τη ζωντανή της καρδιά.

Μαζί, συνεχίζουμε το ταξίδι μας.

