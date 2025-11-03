Αργοστόλι: Ένταση από την άφιξη του Crown Iris με Ισραηλινούς επισκέπτες

Παρά την καταιγίδα, το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι του Αργοστολίου, πραγματοποιώντας «κρουαζιέρα ειδικού ενδιαφέροντος» με Ισραηλινούς επιβάτες. Η άφιξη συνοδεύτηκε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις που μετακινήθηκαν από Πάτρα και Αθήνα.

Την ίδια ώρα, πολίτες διαδήλωσαν στο λιμάνι αντιδρώντας στην παρουσία των Ισραηλινών τουριστών.