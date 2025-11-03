Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αργοστόλι: Ένταση από την άφιξη του Crown Iris με Ισραηλινούς επισκέπτες

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η άφιξη του Crown Iris στο Αργοστόλι

Παρά την καταιγίδα, το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι του Αργοστολίου, πραγματοποιώντας «κρουαζιέρα ειδικού ενδιαφέροντος» με Ισραηλινούς επιβάτες. Η άφιξη συνοδεύτηκε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις που μετακινήθηκαν από Πάτρα και Αθήνα.

Την ίδια ώρα, πολίτες διαδήλωσαν στο λιμάνι αντιδρώντας στην παρουσία των Ισραηλινών τουριστών.

Εικόνες: Neil Jackson

πηγή inkefalonia.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αργοστόλι Κεφαλονιά Ισραήλ Κρουαζιερόπλοιο

