«Το σόι σου»: Οι αντιδράσεις για την πρεμιέρα που «γκρέμισαν» το διαδίκτυο

Η μεγάλη πρεμιέρα για τη νέα σεζόν «Το σόι σου» έγινε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, με μικρούς και μεγάλους να βλέπουν ξανά τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών από την αγαπημένη και πολύ πετυχημένη σειρά.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι συναντήθηκαν ξανά, αποδεικνύοντας πως, παρά τα χρόνια που πέρασαν, οι δεσμοί της οικογένειας παραμένουν το ίδιο δυνατοί και εξίσου ξεκαρδιστικοί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Χ (πρώην Twitter) να… παίρνει φωτιά, με τους χρήστες να σχολιάζουν το νέο επεισόδιο που προβλήθηκε από την συχνότητα του Alpha.

Το hashtag #tosoisou βρέθηκε αμέσως στην πρώτη θέση των trends στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να αποθεώνουν το καστ, αλλά ταυτόχρονα και να μοιράζονται στιγμές νοσταλγίας, για την αγαπημένη σειρά η οποία επέστρεψε μετά το 2019 στην τηλεόραση.

«Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα!», «Αυτή είναι η σειρά που μας έλειψε περισσότερο» και «Το Σόι Σου είναι η παρέα του σπιτιού μου» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια που πλημμύρισαν το κοινωνικό δίκτυο.

Πολλοί τηλεθεατές σχολίασαν τις νέες προσθήκες στο καστ, με τους νεότερους πρωταγωνιστές να κλέβουν την παράσταση, ενώ δεν έλειψαν και τα συγκινητικά μηνύματα από φανατικούς θαυμαστές που παρακολουθούσαν τη σειρά από τον πρώτο της κύκλο.

Στον νέο κύκλο του «Σόι σου» επιστρέφουν όλοι οι αγαπημένοι ηθοποιοί που καθιέρωσαν τη σειρά ως μία από τις πιο επιτυχημένες οικογενειακές κωμωδίες της δεκαετίας:

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ευθύμης Ζησάκης, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης και Γωγώ Καρτσάνα.

Το επόμενο επεισόδιο του «Σόι σου» θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha.