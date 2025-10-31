Την Κυριακή 2/11 το αφιέρωμα με τίτλο "Ο Χατζιδάκις στο σινεμά"

Ένας μαραθώνιος ταινιών με μουσική του αξέχαστου δημιουργού Μάνου Χατζιδάκι πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη (23 Οκτωβρίου 1925). Το μεγάλο αυτό αφιέρωμα, με τίτλο "Ο Χατζιδάκις στο σινεμά", είναι μία συμπαραγωγή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Το αφιέρωμα πλαισιώνεται από μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Σαν παλιό σινεμά…», στην οποία η Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού υποδέχεται τους Φώτη Απέργη (δημοσιογράφο), Ρενάτα Δαλιανούδη (αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό, σε μια αναδρομή στην πολύπλευρη σχέση του Μάνου Χατζιδάκι με τον κινηματογράφο και τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του.

Ο Χατζιδάκις αξίζει να θυμίσουμε πως κέρδισε το 1961 το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για τα "Παιδιά του Πειραιά" από την ταινία "Ποτέ την Κυριακή" του Ζιλ Ντασέν όπου υποψήφια για Όσκαρ ήταν και η Μελίνα Μερκούρη (για καλύτερο α' γυναικείο ρόλο) αλλά έχασε από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Το βραβείο Όσκαρ απονεμήθηκε εν τη απουσία του Χατζιδάκι, ο οποίος δεν ήταν παρών στην απονομή και γενικά δεν του πολυάρεσε όλη αυτή η ιστορία με τη μεγάλη αυτή κινηματογραφική διάκριση στα Όσκαρ.

Πρόγραμμα Προβολών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη)

• 12:00 | Topkapi (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1964)

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

• 14:30 | America America (σκηνοθεσία: Elia Kazan, 1963)

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

• 18:00 | Συζήτηση «Σαν παλιό σινεμά…», Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

• 19:30 | Ποτέ την Κυριακή (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1960)

Στα ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

• 21:30 | Ο Μεγάλος Ερωτικός (σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης, 1973)

Στα ελληνικά.

Η μουσική του Χατζιδάκι δεν έντυνε απλώς τις ταινίες· τις μετουσίωνε. Μελωδίες σαν το «Ποτέ την Κυριακή», που του χάρισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, έγιναν παγκόσμια αναγνωρίσιμες, ενώ το έργο του «Ο Μεγάλος Ερωτικός» αποτελεί ένα

καλλιτεχνικό μανιφέστο για την αγάπη, την ποίηση και τον ελληνικό λυρισμό.

Ο μαραθώνιος περιλαμβάνει τέσσερις (4) εμβληματικές ταινίες που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις της κινηματογραφικής του πορείας και τον αναδεικνύουν όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως αφηγητή, που με τις νότες του χρωμάτιζε την εικόνα και

ανέδειξε τον ρόλο της μουσικής ως δραματουργικό στοιχείο της αφήγησης.

Όπως ο ίδιος έλεγε: «Η καλή μουσική για τον κινηματογράφο φέρνει πάντα την εικόνα μέσα μας…».

Εισιτήρια:

€10 για μία ταινία / €15 για 2 ταινίες / €30 για 4 ταινίες.

Τα εισιτήρια πωλούνται και σε μπλοκ 2 ταινιών (πρωινή ή απογευματινή προβολή): 15€.

Eισιτήρια 210 72 82 333

megaron.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/o-chatzidakis-sto-sinema/

