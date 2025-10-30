Πάτρα: Παρουσιάζεται το παιδικό βιβλίο "Η αποστολή της νιφάδας στη χώρα της Γελουσίας"

Βιβλιοπαρουσίαση για τους μικρούς μας φίλους έχει προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι στο βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής στην Πάτρα στην οδό Κανακάρη 159.

Η συγγραφέας Μαριλίζα Λούντζη έρχεται στην Πάτρα για να παρουσιάσει το καινούργιο της βιβλίο με τίτλο "Η αποστολή της νιφάδας στη χώρα της Γελουσίας" που έχει εικονογραφήσει η Νεφέλη Ορφανού Νέγκα.

Μαζί με την Μαριλίζα Λούντζη, συγγραφέα, ερμηνεύτρια στην βιβλιοπαρουσίαση στην Πάτρα θα είναι και ο Γεράσιμος Πολλάτος με την κιθάρα του.

Η μικρή Μελίνα ζητά βοήθεια! Και μια νιφάδα γνωστή καλείται να την βοηθήσει.

Γιατί ο Νικόλας δεν απαντάει στα μηνύματά της από τότε που βομβαρδίστηκε η Χαχανούπολη; Μήπως της κρατάει μούτρα; Ή μήπως φταίει που οι αγωγοί γέλιου παράγουν ψεύτικο χαχανητό και κάποιοι θέλουν να το μοιράσουν στην Ανατολή για περισσότερα κέρδη;

Ποιος είναι ο σκοπός ζωής ενός χιονάνθρωπου και πότε ένας χιονάνθρωπος μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο απάνθρωπο Παγογίγαντα;

Γιατί οι Πουά συνεδριάζουν και θέλουν να πουλήσουν ζέστη εκεί που κάνει κρύο και κρύο εκεί που κάνει ζέστη; Ένας πιλότος αλεξιπτωτιστής της ειρήνης πρέπει να επέμβει. Αλλά πως;

Γιατί μια μικρή κόκκινη βούλα κλάπηκε απ’ τη ζωγραφιά της Μελίνας;

Και τέλοσπάντων, πού θα πάει αυτή η ιστορία με τις ηρωικές αποστολές της Νιφάδας;

*Η Μαριλίζα Λούντζη έχει γεννηθεί στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθο. Φοίτησε στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Αποφοίτησε το 2016 από τη Δραματική Σχολή Βεάκη, που σπούδασε ηθοποιός. Έχει ολοκληρώσει δύο σχολές σχεδίου μόδας (Zer Fam, Aviotis Fashioned).

Από πολύ μικρή αγάπησε ιδιαίτερα τη δημιουργία και την τέχνη, με αφορμή την ανάγκη της να τραγουδάει και να εκφράζεται. Τραγουδάει επαγγελματικά από το 2011 και συνεχίζει τις σπουδές της στη μουσική.

Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή έχουν εκδοθεί ακόμη τα βιβλία της:

Ποιος κρυώνει;

Το αναπάντεχο ταξίδι μιας νιφάδας.