Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Μαζάλ»

Με τους ομιλητές και το κοινό θα συνομιλήσει ο επιμελητής της έκδοσης νεοελληνιστής Τρύφων Μ. Καλαμίτσης.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων – Τύπου και την Κάπα Εκδοτική.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Έλλη Λεμονίδου, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαικής Ιστορίας και ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, σε εκδήλωση που θα γίνει στο Πολύεδρο , στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα η νέα κριτική έκδοση της εμβληματικής μαρτυρίας του Λέοντος Χ. Περαχιά, με τίτλο «Μαζάλ», που πρωτοεκδόθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1990, σε επιμέλεια του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου κι επανεκδόθηκε το 2024 στην Αθήνα σε νέα επιμέλεια του Τ.Μ. Καλαμίτση, από τις εκδόσεις Κάπα Εκδοτική.

Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1990 κυκλοφόρησε στὴ Θεσσαλονίκη, σὲ ἰδιωτική ἔκδοση, τὸ βιβλίο τοῦ Λέων Χ. Περαχιά «Μαζάλ: «Ἀναμνήσεις ἀπό τὰ στρατόπεδα τοῦ θανάτου». Ὁ συγγραφέας, ποὺ μέ τὸ βιβλίο αὐτό παρουσιάζεται στὰ γράμματά μας γιὰ πρώτη φορά, ἀφηγεῖται σὲ πρῶτο πρόσωπο τὴν τραγική περιπέτειά του στὰ γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοῦ Μπίργκενάου καὶ τοῦ Ἄουσβιτς ἀπό τὸ καλοκαίρι τοῦ 1942 ὥς τὸν Ἰανουάριο τοῦ1945. Ὁ συγγραφέας περιγράφει μέ λογοτεχνική δύναμη καὶ ἔντονα δραματικό τόνο ὄχι μόνο τὴν ἀτομική του περίπτωση ἀλλά,παράλληλα, το δρᾶμα τῶν συγκρατουμένων του στὰ στρατόπεδα, τὴν φρίκη τῶν ἐκτελέσεων, τῆς πείνας, τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας καὶ τῆς ἐξευτέλισης κάθε ἀνθρώπινης ὑπόστασης, γιὰ νὰ καταλήξει στὸ τέλος ὅτι σώθηκε, χάρη στὴν τύχη του (μαζάλ στὰ ἑβραϊκά θὰ πεῖ τύχη) γλιτώνοντας μέσα ἀπ᾿ τὰ χέρια τῶν ἀνθρωπόμορφων τεράτων τῶν ναζί. [Ντίνος Χριστιανόπουλος]

*Ο επιμελητής της νέας έκδοσης, Τρύφων Καλαμίτσης, καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γεννήθηκε στον Πειραιά στις 9.9.1957. Σπούδασε βυζαντινή και νεότερη ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στις πολιτισμικές σπουδές (Νεοελληνικές σπουδές και πολιτισμός: ευρωπαϊκός, βαλκανικός, ανατολικός). Η διδακτορική διατριβή του με θέμα Ελληνοϊουδϊκοί διάλογοι στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη: θέματα ιστορίας φιλοσοφίας και πολιτικού διαλογισμού εκπονήθηκε για το ίδιο πανεπιστήμιο.

Υπηρέτησε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου έχοντας ήδη αρκετές δημοσιεύσεις στον χώρο της λογοτεχνίας.

Ως φιλόλογος δίδάξε στα Χανιά, την Ρόδο, την Ιερουσαλήμ και τον Πειραιά, και ως συνεργάτης του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού Μέσης Ανατολής έδρασε κατ’ ανάθεσιν του Κωστή Μοσκώφ (του οποίου υπήρξα και βιογράφος) πρωτίστως στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, με δρώσα επίσης συμμετοχή στα πολιτισμικά τεκταινόμενα της Αιγύπτου όντας ο πρώτος επιστημονικός διαλέκτης στο Μουσείο Καβάφη.

Ως δημοσιογράφος συνεργάστηκε με τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, το κρατικό και το ιδιωτικό ραδιόφωνο και ως επιστημονικός σύμβουλος συνεργάστηκε για την παραγωγή της ταινίας της Μαρίας Ηλιού Αλεξάνδρεια, έχοντας ήδη εργαστεί και ως μεταγλωττιστής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εισηγήθηκε και υπέγραψε την πρώτη ελληνική μετάφραση της νουβέλλας του Έντουαρντ Λίττον Το επερχόμενο γένος (: Τhe Coming Race) για τις εκδόσεις Οδυσσέας, 1990, έχοντας επίσης καλλιεργήσει το δοκίμιο και την ποίηση.

Εν κατακλείδι, στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας ενασχολήθηκε με θέματα ελληνικού εβραϊσμού (Η ταυτότητα της ετερότητας: ο έλληνας εβραίος, Ολοκαύτωμα και λογοτεχνία) μελετώντας παράλληλα και τον πολιτισμό του Αγίου Όρους από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κι εντεύθεν. Σήμερα εργάζεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

*Στο μεταξύ γεμάτη εκδηλώσεις είναι η νέα εβδομάδα στο Πολύεδρο.

Την Τρίτη 4/11 στις 20.00 θα γίνει στο Πολύεδρο η παρουσίαση του βιβλίου με διηγήματα «Το μυστικό του Ιλάια Σπένσερ» του Βασίλη Κιζήλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Απόπειρα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: οι Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου και Ελίνα Καλοδούκα.

Την Πέμπτη 6/11 στις 6 το απόγευμα, «Με βελόνα και κλωστή». Συνεχίζονται οι συναντήσεις με την πιο εμπνευσμένη και

δημιουργική παρέα! Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Τέλος το Σάββατο 8/11 από 10.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, θα λάβει χώρα η Εκπαιδευτική δράση για παιδιά: “Μικροί σεφ”.

Φτιάχνουμε αλμυρά και γλυκά τοστ και μαθαίνουμε να τρώμε νόστιμα και υγιεινά, ξεχωρίζοντας τα καλά από τα κακά υλικά.