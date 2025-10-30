Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Eκπαιδευτική δράση με την αγγλίδα συγγραφέα Louise Turley και την ηρωίδα της Ani στο Πολύεδρο

Eκπαιδευτική δράση με την αγγλίδα συγγρα...

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το Πολύεδρο τα Σάββατα, αυτό το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 10:30 με 12:30 το πρωί, η αγγλίδα συγγραφέας και εικονογράφος Louise Turley μας συστήνει την ηρωίδα της Ani με μια ανάγνωση του βιβλίου της “Interview with Ani the Axolotl” («Συνέντευξη με την Άνι την Αξολότλ»).

Eνώ οι Μεξικανοί γιορτάζουν το πολύχρωμο φεστιβάλ «Dia de los Muertos», θα απολαύσουμε μαθαίνοντας για τη μεξικανική σαλαμάνδρα, την αξολότλ!

Τα παιδιά θα ακούσουν μια ανάγνωση από το βιβλίο στα αγγλικά και στα ελληνικά. Θα υπάρχουν επίσης διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως χρωματισμός και τέχνη με χαρτομάντιλα, λαβύρινθοι και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι!

