Προβλεπόμενη ήττα αλλά με νέο αγωνιστικό πρόσωπο στην Α2 για τη γυναικεία ομάδα του Προμηθέα

Η ομάδα γυναικών του Προμηθέα γνώρισε την ήττα από τον πρωτοπόρο Πορφύρα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, σε έναν αγώνα που ήταν εξαρχής δύσκολος απέναντι σε έναν αντίπαλο με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο.

Παρά το τελικό αποτέλεσμα (41–63), ο Προμηθέας παρουσίασε σαφώς βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο και άφησε θετικές εντυπώσεις.

Η ομάδα της Πάτρας παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, ανάμεσά τους η βασική σέντερ και άλλες βασικές παίκτριες και μόλις εννέα αθλήτριες στη διάθεση του νέου προπονητικού επιτελείου. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο Πορφύρας εκμεταλλεύτηκε τη σαφή υπεροχή του στη ρακέτα, κερδίζοντας μάχες στα ριμπάουντ και διατηρώντας τον έλεγχο του ρυθμού. Το 12–28 της πρώτης περιόδου αποτύπωσε τη δυναμική έναρξη των φιλοξενούμενων.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Προμηθέας έδειξε ψυχραιμία και αγωνιστική ισορροπία, περιορίζοντας τα λάθη και αναγκάζοντας τον αντίπαλο σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Το ημίχρονο έκλεισε στο 20–38, με τις Προμηθίνες να έχουν ήδη παρουσιάσει σαφή βελτίωση στην αμυντική λειτουργία. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Πορφύρας ανέβασε ξανά ρυθμό, ανοίγοντας τη διαφορά στο 27–52. Παρ’ όλα αυτά, στην τελευταία περίοδο ο Προμηθέας έβγαλε ένταση και πάθος, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με την καλύτερη επιθετική του επίδοση (τελικό σκορ 41–63).

Παρά την ήττα, η εμφάνιση των "Πορτοκαλί" γέμισε αισιοδοξία. Η μαχητικότητα, η συνοχή και η βελτιωμένη οργάνωση στο παιχνίδι δείχνουν πως η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ο Προμηθέας δείχνει να αποκτά σταδιακά σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Τα δεκάλεπτα: 12–28, 20–38, 27–52, 41–63.