Λούβρο: Ο φόβος της εισαγγελέα με την αποκάλυψη των συλλήψεων- Έρευνες για τα κλοπιμαία

Στο στόχαστρο η ασφάλεια των μουσείων
Δύο άτομα συνελήφθησαν για την κλοπή κοσμημάτων από το Λούβρο, ενώ ο ένας ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό, όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.
Οι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών από το προάστιο Σεν-Σεν Ντενί της πρωτεύουσας, που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, συνελήφθησαν χθες βράδυ, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, που μετέδωσε πρώτη την είδηση.
Ήταν γνωστοί στη γαλλική αστυνομία και ένας από τους υπόπτους επρόκειτο να αναχωρήσει για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, ανέφερε η εφημερίδα. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.
Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οποιοδήποτε από τα κλεμμένα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος έχει ανακτηθεί.
«Η αποκάλυψη μπορεί να επιβραδύνει τις προσπάθειες»
Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δεν είπε πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς. Σε δήλωση που εξέδωσε, εξέφρασε μόνο τη λύπη για το ότι η πληροφορία για τη σύλληψή τους διέρρευσε.
«Η αποκάλυψη αυτή μπορεί μόνο να επιβραδύνει τις προσπάθειες 100 τόσων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, για τον εντοπισμό των κλαπέντων κοσμημάτων αλλά και όλων των δραστών. Είναι πολύ πρώιμο να δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές λεπτομέρειες», είπε η Μπεκό.
Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης προκειμένου να παραδώσει αποτελέσματα ακριβώς μία εβδομάδα μετά την κλοπή, συνεχάρη τους ερευνητές σε ένα tweet, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Η ληστεία των «επτά λεπτών»
Η εντυπωσιακή ληστεία στο Λούβρο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο φορτηγό μετακομίσεων, με αναδιπλούμενη σκάλα-ανελκυστήρα, για να φτάσουν σε παράθυρο της περίφημης Αίθουσας Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) στον πρώτο όροφο του μουσείου.
Με κοπτικά εργαλεία, έσπασαν τις προθήκες που φιλοξενούσαν τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα, αποσπώντας μέσα σε μόλις επτά λεπτά οκτώ πολύτιμα αντικείμενα -μεταξύ αυτών ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που είχε χαρίσει ο Ναπολέων Βοναπάρτης στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα.
Καθώς διέφευγαν από το μουσείο, έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο εντοπίστηκε κατεστραμμένο στον χώρο. Οι ληστές κατάφεραν ωστόσο να διαφύγουν με μηχανές, μεταφέροντας τα υπόλοιπα κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ (ή £76 εκατ.).
Η ληστεία, που έγινε μέρα μεσημέρι, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και έντονη συζήτηση στη Γαλλία για τα μέτρα ασφαλείας των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Το Λούβρο, που δέχεται έως και 30.000 επισκέπτες ημερησίως, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά μετά το περιστατικό, πριν επαναλειτουργήσει λίγες ημέρες αργότερα.
Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από την BRB και το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC), με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον τόσο στον εντοπισμό των συνεργών όσο και στην ανάκτηση των κλεμμένων κοσμημάτων, που παραμένουν άφαντα.
