Λούβρο: Ο φόβος της εισαγγελέα με την αποκάλυψη των συλλήψεων- Έρευνες για τα κλοπιμαία

Δύο άτομα συνελήφθησαν για την κλοπή κοσμημάτων από το Λούβρο, ενώ ο ένας ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό, όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

Οι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών από το προάστιο Σεν-Σεν Ντενί της πρωτεύουσας, που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, συνελήφθησαν χθες βράδυ, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, που μετέδωσε πρώτη την είδηση.

Ήταν γνωστοί στη γαλλική αστυνομία και ένας από τους υπόπτους επρόκειτο να αναχωρήσει για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, ανέφερε η εφημερίδα. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οποιοδήποτε από τα κλεμμένα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος έχει ανακτηθεί.

«Η αποκάλυψη μπορεί να επιβραδύνει τις προσπάθειες»

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δεν είπε πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς. Σε δήλωση που εξέδωσε, εξέφρασε μόνο τη λύπη για το ότι η πληροφορία για τη σύλληψή τους διέρρευσε.

«Η αποκάλυψη αυτή μπορεί μόνο να επιβραδύνει τις προσπάθειες 100 τόσων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, για τον εντοπισμό των κλαπέντων κοσμημάτων αλλά και όλων των δραστών. Είναι πολύ πρώιμο να δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές λεπτομέρειες», είπε η Μπεκό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης προκειμένου να παραδώσει αποτελέσματα ακριβώς μία εβδομάδα μετά την κλοπή, συνεχάρη τους ερευνητές σε ένα tweet, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.